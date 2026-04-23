  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت در چنگال پلیس زابل

زابل - جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت شهروندان در دفتر خدمات قضایی شهرستان زابل به چنگال پلیس افتاد .

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن اربابی صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی ضرب و شتم یک خانم توسط مردی جوان در یکی از دفاتر خدمات قضایی شهرستان زابل که باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده بود،بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با اقدامات تخصصی و فنی عامل اصلی ضرب و شتم و رعب و وحشت شهروندان را شناسایی و وی را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان به خاطر همراهی با پلیس و نیروهای برقرار کننده امنیت،قدردانی و بیان داشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس می باشد و پلیس با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجار شکنانه ای می زنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6808961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها