عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت در چنگال پلیس زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن اربابی صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی ضرب و شتم یک خانم توسط مردی جوان در یکی از دفاتر خدمات قضایی شهرستان زابل که باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده بود،بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با اقدامات تخصصی و فنی عامل اصلی ضرب و شتم و رعب و وحشت شهروندان را شناسایی و وی را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان به خاطر همراهی با پلیس و نیروهای برقرار کننده امنیت،قدردانی و بیان داشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس می باشد و پلیس با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجار شکنانه ای می زنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.