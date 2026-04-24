به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با حضور نمایندگان صاحبان اکثریت سهام این شرکت، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد این گروه صنعتی برگزار شد و در این آیین، بر ضرورت اجرای استراتژی‌های ترسیم‌شده در چشم‌انداز تولید، عبور تدریجی از محدودیت‌های فعلی و بازگشت به ثبات عملیاتی طی ماه‌های آینده صحبت شد. مسیری که پس از یک دوره گذار کوتاه، با روندی افزایشی در تولید و تداوم برنامه‌های توسعه محصول همراه خواهد شد.

تعیین مدیرعامل جدید با هدف تسهیل در اجرای استراتژی های شرکت انجام شد

حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو، در این مراسم با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر گفت: این جابه‌جایی‌ها در چارچوب تصمیمات حرفه‌ای و با هدف تسهیل امور و پیشبرد بهتر برنامه‌های شرکت انجام شده است و هیچ اختلافی در مجموعه مدیریتی شرکت وجود نداشته و ندارد.

وی افزود: تغییر موقعیت عادل پیرمحمدی در راستای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های مدیریتی در شرایط فعلی صورت گرفته است. کشاورز همچنین با اشاره به شرایط پیش‌روی صنعت خودرو، آن را دشوار و پیچیده توصیف کرد و گفت: حتی در صورت بهبود شرایط کلان، چالش‌های اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود و تمرکز بر تولید اقتصادی و فروش با حداقل سودآوری، از الزامات تداوم فعالیت شرکت است.

حمیدرضا صمدی، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایران‌خودرو نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره مدیریت پیشین، اظهار کرد: طی بیش از ۱۳ ماه گذشته این افتخار را داشتیم که در کنار مجموعه ایران‌خودرو خدمت کنیم و در این مدت، بسیاری از مسائل و مقدمات در مسیر کار پیاده سازی شده و اکنون زمان آن است که مسئولیت‌ها به شکل طبیعی به مرحله بعد منتقل شود.

صمدی با تأکید بر ماهیت تیمی مدیریت در بنگاه‌های بزرگ ادامه داد: مسیر پیشرفت یک سازمان، حاصل تلاش‌های پیوسته و مرحله‌به‌مرحله تیم‌های مختلف است. همان‌گونه که در یک پروژه، گروهی طراحی می‌کنند، گروهی اجرا و گروهی تکمیل، در مدیریت نیز این تداوم مسیر با انتقال مسئولیتها امری طبیعی و ضروری است.

در بخش دیگری از مراسم، یوسف الهی شکیب، رییس هیئت‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو، با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴، این سال را همراه با رخدادها و چالش‌های متعدد توصیف کرد و گفت: با وجود این شرایط، مجموعه ایران‌خودرو با تلاش مستمر مدیران و کارکنان توانست عملکردی قابل قبول و مثبت از خود به‌جا بگذارد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر با رویکردی تیمی افزود: تغییرات مدیریتی اخیر را باید در قالب یک تصمیم حرفه‌ای و هماهنگ تحلیل کرد که با هدف حفظ شتاب حرکت مجموعه انجام شده است.

تجربه بحران‌های گذشته، توان بازگشت سریع‌ به شرایط پایدار را برای ایران خودرو فراهم می کند

حسن قره‌ئی، مدیرعامل ایران‌خودرو، نیز در ادامه با اشاره به چشم انداز تولید در ماه‌های آینده اظهار کرد: به‌دلیل اتکا به موجودی‌های قبلی در کوتاه‌مدت با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم بود، اما برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که طی یک تا دو ماه آینده، تولید به ثبات برسد و پس از آن روند افزایشی آغاز شود.

وی این دوره را دوران گذرا دانست و تأکید کرد: تجربه عبور از بحران‌های گذشته، توان بازگشت سریع‌تر به شرایط پایدار را در مجموعه تقویت کرده است.

مدیرعامل ایران خودرو یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود را تقویت تعامل با زنجیره تأمین و شبکه فروش و خدمات پس از فروش عنوان کرد و افزود: این تعاملات طی یک سال گذشته بهبود یافته و در ادامه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

قره‌ئی همچنین از عرضه تدریجی محصولات جدید در سال جاری خبر داد و گفت: بخشی از این محصولات مراحل آزمایشی را پشت سر گذاشته‌اند و نتیجه برنامه‌ریزی‌های سال گذشته هستند. مدیرعامل ایران‌خودرو با تأکید بر تداوم مسیر توسعه تصریح کرد: اگرچه ممکن است برخی محدودیت‌های اقتصادی یا نقدینگی بر سرعت پروژه‌ها اثرگذار باشد، اما فرآیند توسعه متوقف نخواهد شد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو نیز در این مراسم با قدردانی از اعتماد صورت‌گرفته به وی به عنوان نخستین مدیرعامل دوران مدیریت بخش خصوصی بر ایران خودرو، عملکرد دوره مسئولیت خود را حاصل کار تیمی دانست و اظهار کرد: تغییرات اخیر در قالب یک تصمیم تاکتیکی و با هدف تقویت توان شرکت در شرایط فعلی انجام شده است.

وی بر تداوم مسیر خدمت در ایران‌خودرو تأکید کرد و افزود: با وجود تغییر مسئولیت‌ها، هدف و انگیزه برای پیشبرد برنامه‌ها همچنان پابرجاست.