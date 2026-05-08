به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلای امیرالمومنین علی علیه‌السلام با تاکید بر اینکه دشمن برای تنگه هرمز و خلیج فارس نقشه های شوم در سر دارد، ادامه داد: تنها راه مقابله با این نقشه آن ها تداوم وحدت و انسجام در تمام قوا است.

وی به اهمیت تنگه هرمز در حوزه انرژی و اقتصاد جهان تاکید کرد و توضیح داد: امروز می بایست با تاب آوری و تکیه بر همدلی و وحدت از این داشته های خودمان حفاظت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید به اینکه مقاومت مردم و نیروهای مسلح برابر مستکبران در مدیریت تنگه هرمز ادامه دار است، تصریح کرد: با روحیه کار جهادی و تقویت مقاومت نقشه های دشمن خنثی خواهد شد.

مطیعی وظیفه مدیران و مسئولان را پیگیری برای گره گشایی از گرفتاری کار مردم دانست و اضافه کرد: با نظارت مستمر و حضور در صحنه مدیران چالش های موجود رفع خواهد شد.

وی به سالروز تاسیس هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ اشاره و با تقدیر از عملکرد آن ها در نجات جان افراد، اظهار داشت: هلال احمر در پیشگام حوادث آماده برای کمک به آسیب دیدگان و حادثه دیدگان حوادث است.