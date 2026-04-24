به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نمازجمعه بندر دیر، با تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) و با اشاره به حدیث معروف سلسلهالذهب اظهار کرد: ولایت اهلبیت(ع) شرط ورود به بهشت و نجات از آتش جهنم است.
امامجمعه موقت دیّر با تأکید بر اهمیت نعمت ولایت گفت: مهمترین نعمتی که خداوند درباره آن از انسان سؤال میکند، نعمت ولایت است؛ اینکه آیا نسبت به آن شکرگزار بودهایم و در مسیر آن حرکت کردهایم یا خیر.
وی با قدردانی از همراهی مردم بیان کرد: مردم بیش از ۵۰ شب است که با دلسپردگی به انقلاب و ارزشها و در مسیر انتقام خون امام شهید، در حمایت از نیروهای مسلح و حافظان امنیت، خیابانها و میدانها را خالی نکردهاند. این حضور، یک اعجاز و ارزشآفرینی بزرگ است و بیشک در پیشگاه خداوند دیده خواهد شد.
سعیدی در پایان تأکید کرد: باید قدردان همه نعمتها، بهویژه نعمت ولایت اهلبیت(ع) باشیم و با تأسی از سیره آنان و عمل به قرآن، از رهبر انقلاب حمایت کنیم و در مسیر پاسداشت خون امام شهید و همه شهدا ثابتقدم بمانیم.
وی با گرامیداشت سالروز بقاع متبرکه و روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) اظهار کرد: همانگونه که حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) در قم نورافشانی میکند و به کانون علم و مرجعیت تبدیل شده است، وجود مبارک احمدبن موسی(ع) در شاهچراغ شیراز نیز موجب شده بسیاری از علما و طلاب در جوار این حرم مطهر به تحصیل علم بپردازند و خود و دیگران را از معارف دینی بهرهمند کنند.
امام جمعه موقت دیّر با بیان اینکه وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) در ایران افتخاری بزرگ برای کشور است، افزود: کشور ما، کشوری امامرضایی است. در روزهایی که در عرصههای مختلف برای دفاع از اسلام ایستادهایم، فرهنگ معنویت، پایداری، استقامت، حقگویی و ایستادگی در برابر ظلم مأمونها و زورگویان در جامعه زنده میشود و ملت ایران زیر بار تحمیلها و مذاکرات زورمدارانه نمیرود.
وی با اشاره به برکات حضور امام رضا(ع) در ایران تصریح کرد: به مناسبت ولادت آن حضرت باید پیامهای هجرت و حضور ایشان در ایران تبیین شود. حضور امام رضا(ع) موجب شد مرکزیت تشیع در این سرزمین شکل بگیرد و ایران به پایگاهی برای امید مردم خود و مستضعفان جهان تبدیل شود؛ بهگونهای که حتی دشمنان نیز امروز از ایران به عنوان یک ابرقدرت یاد میکنند که این امر از برکات وجود امام رضا(ع) است.
شکستهای دشمن چندین بار تکرار شده است
سعیدی در ادامه با اشاره به سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس گفت: این شکست در طول دوران انقلاب اسلامی بارها تکرار شده است؛ از دوران دفاع مقدس گرفته تا دفاع از حرم و حتی در جنگهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بهویژه در اصفهان، جلوههایی از ناکامی دشمنان دیده شده که باید از آن درس عبرت بگیرند.
وی با انتقاد از سیاستهای آمریکا افزود: هر جا آمریکا پا گذاشته، با وجود ادعاهایش، به کودک، پیر و جوان رحم نکرده و برخلاف وعدههایی که میدهد، زیرساختها و داراییهای کشورها را نابود کرده است. حتی در منطقه غرب آسیا نیز نسبت به متحدان خود تعهدی نداشته و این رفتارها نشاندهنده دشمنی آمریکا با ملتها و حتی بشریت است.
امام جمعه موقت دیر با اشاره به روز شوراها گفت: از شوراهایی که با صداقت به مردم خدمت میکنند تشکر میکنیم و انتظار داریم مردم در انتخابات پیشرو با دقت و حساسیت، بهترین و اصلحترین افراد را برای خدمت به شهرها و روستاها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و سیاسی انتخاب کنند.
وی همچنین با اشاره به روز مشاور و روانشناس بیان کرد: جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مسئولیت بزرگی است و مشاوران باید با حساسیت بیشتری به وظیفه خود توجه کنند؛ چراکه گاهی یک جمله راهگشا میتواند فردی را نجات دهد و در مقابل، یک مشاوره نادرست ممکن است زندگی فرد را به چالش بکشاند.
سعیدی با اشاره به روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: حفظ خلیج فارس و پاسداشت روز ملی خلیج فارس از مهمترین سرمایههای ملی ماست.
وی گفت: حضور مردم در صحنه، دفاع نیروهای مسلح در حوزههای هوا، فضا، دریا و زمین، تلاشهای انجامشده در صنعت دفاعی کشور و هدایتهای رهبر انقلاب از ارکان تقویت نظام اسلامی بوده و زمینهساز شکلگیری جبهه مقاومت شده است.
لزوم مبارزه جدی با فساد اقتصادی
خطیب نمازجمعه دیّر همچنین بر لزوم مبارزه جدی با فساد اقتصادی تأکید کرد و گفت: مردم باید در عمل ببینند که با فساد برخورد میشود. اگر تنها یک سوپرمارکت کوچک جریمه شود، تأثیر چندانی در زندگی مردم ندارد؛ بلکه باید با شرکتها و مجموعههایی که موجب گرانی کالاها میشوند، در حوزههایی مانند خودرو، قطعات یدکی و سایر کالاها برخورد جدی صورت گیرد.
امام جمعه موقت دیر با بیان اینکه مسئولیت مسئولان در قبال مردم سنگین است، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند که باید هوای یکدیگر را داشته باشیم. در دوران جنگ نیز تلاشها و تسهیلهایی انجام شد که تشکر میکنیم. دشمنان هم اعتراف کردند که سرعت بازسازی پس از جنگ در ایران بیسابقه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نباید از مسئله معیشت مردم غافل شد، افزود: لازم است مسئولان در مرکز، توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند. بازدیدهای مسئولان از کارخانهها و واحدهای تولیدی قابل تقدیر است، اما باید مراقب بود تصمیمات اقتصادی به افزایش فشار بر مردم منجر نشود.
سعیدی با تأکید بر توانمندیهای کشور گفت: ایران کشوری مقتدر با داراییها، استقلال و عزت فراوان است و نیازی به بیگانگان ندارد. همانگونه که در عرصه نظامی پیروز بودهایم، در جنگ اقتصادی نیز میتوانیم با تکیه بر توان داخلی موفق شویم. تسهیل خدمات به مردم و توجه به معیشت آنان از مهمترین وظایف مسئولان است.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب گفت: شکر عملی نعمتها حفظ اتحاد ملی و حضور مردم در صحنه است و در کنار آن مسئولان نیز باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.
