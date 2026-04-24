تاکید خطیب جمعه بوشهر بر برخورد مؤثر و بازدارنده با تخلفات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر اسماعیلی در نماز جمعه بوشهر با تبریک میلاد امام رضا (ع)، به تبیین تحولات اخیر و لزوم هوشیاری، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه پرداخت.
وی شکست ادراکی و شناختی را از شکستهای دشمنان عنوان و اضافه کرد: در اذهان تودههای مردم و ملتها مکتب غربی یک شکست سختی به سردمداری آمریکای جنایتکار وارد شد و انزجار مردم جهان روز به روز از آمریکای جنایتکار و از این ظالمان عالم دارد بیشتر میشود.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به افزایش روزافزون انزجار مردم جهان از سیاستهای آمریکا تصریح کرد: انزجار مردم جهان از سیاستهای آمریکا رو به افزایش است به گونهای که شاهد راهپیمایی شهروندان در اقصی نقاط جهان علیه سیاستهای آمریکا هستیم.
وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی تلاشهایی برای غفلتسازی، اختلافافکنی و ناامیدسازی صورت میگیرد، تصریح کرد: هوشیاری مردم و مسئولان، در کنار هدایتهای رهبری، نقش مهمی در خنثیسازی این رویکردها داشته و حفظ حضور آگاهانه مردم در صحنه، از عوامل بازدارنده در برابر این سناریوها است.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی بیان کرد: ایجاد بدبینی میان اقشار مختلف جامعه، نسبت به نهادها و ساختارها، از روشهای شناختهشده برای تضعیف همبستگی اجتماعی است و باید میان نقد سازنده و تضعیف اعتماد عمومی تمایز قائل شد.
حجتالاسلام اسماعیلی همچنین ناامیدسازی را از دیگر محورهای فشار روانی دشمن دانست و گفت: دستیابی به پیروزیهای بزرگ، نیازمند زمان، استقامت و پایداری است و تجربه تاریخی نشان میدهد که حرکتهای بزرگ با صبر و استمرار به نتیجه رسیدهاند.
وی در ادامه، توجه به معیشت مردم و مقابله جدی با اخلالگران اقتصادی را از ضرورتهای شرایط کنونی برشمرد و بر برخورد مؤثر و بازدارنده با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.
حضور مردم در میدان دشمن را شکست داد
امام جمعه موقت بوشهر حضور دشمنشکن مردم در میدان را سبب خنثی شدن نقشه دشمنان در این شرایط حساس دانست و با قدردانی از حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه اضافه کرد: بر تعداد تجمعکنندگان در میدان و جان فدایان که امروز از مرز ۳۰ میلیون گذشته است هر روز اضافه میشود این شکوه، حضور، بصیرت و تجمعات عظیم میدانی سبب خنثی شدن نقشه دشمن شده است.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به اینکه دشمنان روز به روز ضعیفتر و از آن طرف جمهوری اسلامی ایران هر روز قویتر میشود تصریح کرد: جامعه اسلامی ایران هر روز قویتر میشود با ایستادگی، مقاومت و پایداری قطعاً پیروز این میدان خواهیم بود و رژیم غاصب صهیونیستی محو و آبهای سرزمینی گورستان متجاوزان آمریکایی خواهد شد و دست دشمنان قطع میشود.
وی با توصیه به تقویت هماهنگی رسانهای، افزایش بصیرت عمومی و مطالعه دقیق پیامها و رهنمودها، ابراز امیدواری کرد که با آگاهی، وحدت و توکل، جامعه بتواند مسیر پیشرو را با موفقیت طی کند.
اسماعیلی با اشاره به آیات قرآن کریم، جامعه دینی را دارای دو چهره باطنی و ظاهری دانست و گفت: بر اساس آیه کریمه ۲۹ سوره فتح، جامعه اسلامی از یک سو دارای بعد معنوی، ارتباط عاشقانه با پروردگار و حرکت در مسیر جلب رضایت الهی است و از سوی دیگر، چهرهای ظاهری مبتنی بر بالندگی، رشد، پیشرفت و اقتدار دارد.
خطیب نماز جمعه بوشهر افزود: چهره باطنی جامعه اسلامی همان خودسازی، زهد، ارتباط مستمر با خداوند متعال و رسیدن به مقام رضوان الهی است و چهره ظاهری آن، شکوفایی، استقامت، پایداری و عزت جامعه ایمانی در نگاه جهانیان به شمار میرود.
امام جمعه موقت بوشهر با تشبیه جامعه اسلامی به دانهای که بهتدریج جوانه میزند و به درختی تنومند تبدیل میشود، تصریح کرد: جامعه ایمانی از مرحله رویش آغاز میکند و با رشد مستمر به مرحله استواری و اقتدار میرسد؛ مرحلهای که دیگر سلطه باطل را برنمیتابد.
حجتالاسلام اسماعیلی با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار ظاهری جامعه اسلامی نتیجه باطن آن است، بیان کرد: همانگونه که «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، شکوه و عزت جامعه ایمانی نیز ثمره خودساختگی، ایمان، تقوا و پیوند عمیق با خداوند متعال است.
