پیام شب گذشته مسئولان نشان داد همه ایرانی و انقلابی هستیم

به گزارش، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی، امام جمعه پردیس، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با استقبال از موضع‌گیری هماهنگ شب گذشته مقامات ارشد کشور، آن را «پیامی واحد و تاریخی» توصیف کرد که دل‌های مردم را گرم کرده است.

او در سخنان خود خطاب به نمازگزاران گفت که در شرایطی که «دشمن» تمام تلاش خود را برای ترویج ناامیدی و اختلاف به کار بسته، «ناگهان نسیمی از جنس وحدت وزید.»

امام جمعه پردیس با رد وجود هرگونه دودستگی در ساختار سیاسی ایران افزود: در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد. همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام حسینی این موضع‌گیری‌ها را پاسخی به تلاش رسانه‌های خارجی و منتقدان برای ترسیم شکاف‌های سیاسی در داخل کشور توصیف کرد.

امام جمعه پردیس در بخش دیگری از سخنان خود، بدون اشاره مستقیم به یک جنگ مشخص، به بحران‌های پس از درگیری‌ها پرداخت و گفت که آتش‌بس، پایان یک بحران اما آغاز بحرانی دیگر به نام انتظارات است.

او با اشاره به اولویت‌های فوری مردم، توضیح داد: مردم در روزهای اول پس از جنگ، هم‌زمان به نان و سقف و امید به آینده نیاز دارند. اگر دولت فقط بر نان و سقف تمرکز کند اما امید را نادیده بگیرد، التهابات اجتماعی و تورمی فروکش نخواهد کرد.

او راه‌حل را در «اقتصاد مقاومتی» و سپردن کار به مردم، با نظارت شفاف دولت دانست.

امام جمعه پردیس در پایان، با اشاره به تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، برای اعمال فشار بر ایران، گفت که موضع‌گیری هماهنگ مقام‌ها نشان داد حتی در صورت تفاوت سلیقه‌ها، «در برابر متجاوزان و صهیونیست‌ها، همه به یک مشت آهنین تبدیل می‌شوند.