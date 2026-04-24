تنگه هرمز خط قرمز ایران است؛ نقش مهم سپاه در اقتدار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی کارنامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت دهه کرامت و یاد شهدای دانش‌آموز، بر استمرار راه شهدا، احیای ارزش‌های دینی و حفظ دستاوردهای اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب باید در تاریخ ایران ماندگار شود، گفت: ان‌شاءالله روزی در تقویم رسمی کشور به نام روز شهدای دانش‌آموز ثبت خواهد شد و نام این دانش‌آموزان برای همیشه باقی خواهد ماند.

وی افزود: پیام شهدای دانش‌آموز ایستادگی، احیای ارزش‌های دینی و حفاظت از دستاوردهای اسلام است و مشعل شهادت همچنان فروزان باقی خواهد ماند.

امام جمعه موقت ساری همچنین از خداوند خواست تا دختران کشور با الهام از حضرت معصومه و شهدای دانش‌آموز، با عفت، حیا، حجاب، دین‌داری، علم و بصیرت پرورش یابند.

وی با اشاره به حضور دختران در راهپیمایی‌ها گفت: حتی کسانی که پوشش ظاهری کامل ندارند، دل‌داده به کشور و نظام بوده و میثاق با رهبری بسته‌اند، و این برکت خون شهداست.

نقش سپاه در اقتدار ملی

حجت‌الاسلام حسینی کارنامی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: تأسیس این شجره طیبه، الهام‌بخش حضرت امام خمینی (ره) بود و سپاه پاسداران از دفاع مقدس تا امروز در دفاع از حرم، سازندگی، امدادرسانی در حوادث طبیعی و تأمین امنیت ملی پیشتاز بوده است.

وی افزود: غرش موشک‌ها، شناورها و ناوهای سپاه پاسداران، اقتدار جمهوری اسلامی را در خلیج فارس نشان می‌دهد و حتی ناوهای دشمنان دچار ورشکستگی شدند و منطقه را ترک کردند.

امام جمعه موقت ساری از نیروهای سپاه و جوانان کشور خواست تا با ایمان و روحیه شهدا پرورش یابند و برای شهدای عزیز علو درجات طلب کرد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین از اقدامات دولت و مسئولان استانی تقدیر کرد و گفت: طی حدود ۵۰ روز از جنگ تحمیلی، فضای مناسبی برای خدمت‌رسانی و پاسخگویی ایجاد شد و حضور مدیران، ادارات و نهادها در ارائه خدمات به مردم ارزشمند بوده است.

وی از همه مسئولان استان به ویژه حاج آقای حسین‌نژاد و مدیران کانون‌های خدمت رضوی و نهادهای مختلف قدردانی کرد و از مردم شهرستان ساری بابت مشارکت در تجمعات و راهپیمایی‌ها تشکر کرد.

تنگه هرمز، منابع ملی و امنیت کشور

امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع تنگه هرمز و اهمیت آن برای ایران پرداخت و گفت: تنگه هرمز و منابع راهبردی کشور، از جمله اورانیوم و توانمندی‌های دفاعی، خط قرمز جمهوری اسلامی است.

وی افزود: دشمنان طی ۴۰ سال تحریم، دارو و کمک به بیماران صعب‌العلاج ارائه نکردند و اکنون نیز انتظار دارند توان هسته‌ای ایران را تصاحب کنند، اما این آرزو به گور خواهد رفت و خلیج فارس و تنگه هرمز همواره ایرانی و تحت مدیریت جوانان کشور خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: صنعت موشکی و توان دفاعی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و هرگونه تلاش برای کاهش توانمندی‌های نظامی، آغاز حرکتی است که نمونه آن در لیبی، سوریه و عراق مشاهده شده است.

امام جمعه موقت ساری افزود: ملت ایران هرگز معامله ننگین با دشمنان را نخواهد پذیرفت و مسیر شهدای کربلا و ارزش‌های دینی ادامه خواهد داشت.