محاصره تنگه هرمز نشانه استیصال آمریکا در برابر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجماموستا ملاقادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته پاوه که با حضور پرشور مردم در مسجد جامع این شهر برگزار شد، به تحلیل آخرین جبههبندیهای سیاسی در عرصه بینالملل پرداخت و بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و بصیرت در برابر فشارهای اقتصادی جبهه استکبار تاکید کرد.
ایشان با تبیین پشتپرده سفر رئیسجمهور آمریکا به چین، هدف اصلی این تحرکات را محدودسازی غنیسازی اورانیوم و رفع انسداد در تنگه هرمز دانست و افزود: تقاضای ملتمسانه ترامپ از قدرتهای جهانی برای تقابل با ایران، نشاندهنده عزت جمهوری اسلامی است که ابرقدرتها را اینگونه به تکاپو و استیصال انداخته است.
حیرت تاریخ از استقبال قطب کمونیسم از سرمایهداری
امامجمعه پاوه استقبال گرم قطب کمونیسم از مظهر سرمایهداری را پدیدهای تأملبرانگیز در تاریخ دانست و خاطرنشان کرد: این استحاله و چرخشِ تاریخی به گونهای است که اگر پیشگامان این مکاتب بیدار میشدند، از این استقبال غرق در حیرت میشدند. وی همچنین با انتقاد از وابستگی به تولیدات خارجی، تاکید کرد که شایسته است با تکیه بر همت داخلی، به جای مصرفکننده، صادرکننده کالا به بازارهای جهانی باشیم.
ماموستا قادری با اشاره به محاصره ۳۱ روزه تنگه هرمز توسط آمریکا، این اقدام را جنگی مستقیم علیه روان بازار و اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: امروز کشور در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» قرار دارد؛ لذا در این پیچ تاریخی، بازاریان باید با رعایت انصاف و پرهیز از گرانفروشی، مانع تحقق اهداف دشمن در فشار بر معیشت مردم شوند تا از این بحران عبور کنیم.
لزوم سعهصدر در هدایت جامعه و تأسی به سیره نبوی
امامجمعه پاوه با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در هدایت نسل جدید، خاطرنشان کرد: در عصر حاضر و با توجه به تغییر مطالبات، باید با زبان نصیحت و پرهیز از سختگیریهای فرساینده با مردم سخن گفت. وی با استناد به سیره نبوی و کلام بزرگان دین، تصریح کرد که انسان بصیر در دنیایی که هیچکس از گزند زبان مردم در امان نیست، باید تنها بر انجام کار صلاح و کسب رضایت پروردگار تمرکز نماید.
خطیب جمعه پاوه در پایان با استناد به آیه ۲۹ سوره فتح و واقعه صلح حدیبیه، یاران پیامبر (ص) را مظهر صلابت در برابر کفار و مهربانی در بین خود دانست و یادآور شد: همانگونه که صلح حدیبیه با درایت پیامبر (ص) به پیروزی مبین تبدیل شد، امروز نیز وحدت و بصیرت، تنها کلید گشایش در برابر تهدیدات است.
