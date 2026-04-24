خطیب جمعه الوند: با اتحاد آهنین، متجاوز را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه الوند با اشاره به فرارسیدن میلاد امام هشتم (ع)، هجرت ایشان به ایران را نقطه عطفی در تاریخ تشیع و هویت ایرانی-اسلامی خواند و اظهار کرد: این حرکت آگاهانه و برنامهریزیشده، هرچند اجباری، نهتنها مرز جغرافیایی تشیع را از حجاز به ایران منتقل کرد، بلکه زمینهساز تحولاتی ژرف و ماندگار در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردید.
وی نگاه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب به مردم را مبتنی بر باور به نقشآفرینی آنان دانست و تصریح کرد: امام راحل و رهبر شهید ما باور داشتند مردمی که در تمام فراز و نشیبها پای انقلاب ماندند، نقشآفرین اصلی هستند.
امام جمعه الوند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز فرمودند «من از شما مردم یاد میگیرم» اگر این باور در ما بهعنوان راهبران جامعه بهطور کامل شکل بگیرد، نگاه ما به مردم آمرانه نخواهد بود، بلکه همراهانه است.
معجزه طبس؛ نماد شکستناپذیری ملت ایران
حجتالاسلام مهدوی با اشاره به سالروز واقعه طبس، ماجرای معجزهگون طبس را مبتنی بر سنت الهی و نماد شکستناپذیری ملت ایران برشمرد و گفت: شکست مفتضحانه کارتر در دشت پرزان، که امروز با شکست خفتبار ترامپ تکرار شده نشانه جاریبودن سنتهای الهی است. همان خدای دهه شصت، امروز نیز پشتیبان ملتی است که در مسیر جهاد و ایستادگی گام برمیدارد.
خطیب جمعه الوند در بخش دیگری از سخنان خود، به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اختلاف میان تندروها و میانهروها در ایران واکنش نشان داد و اظهار داشت: سگ زرد ترامپ گفته ایران دوران بسیار سختی را سپری میکند، اما پیام مشترک رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان، پاسخی محکم به این اختلافافکنی بود.
وی تاکید کرد: در ایران تندرو و میانهرو وجود ندارد، همه ما ایرانی و انقلابی هستیم. یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان و بدون شک با اتحاد آهنین ملت و دولت و با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
وی با تمسخر ادعای ترامپ مبنی بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی آمریکا، تصریح کرد: این جمله را یک کودک هم میخندد. تنگه هرمز دیگر یک گذرگاه صرف انرژی نیست، بلکه به نقطه تنظیمگر معادله امنیت منطقهای تبدیل شده است. ما نشان دادیم که میتوانیم در یک بازه زمانی کوتاه، هم آتشبس در لبنان بگیریم، هم شریان نفتی جهان را به نفع خود مدیریت کنیم و هم قواعد بازی را برای همیشه تغییر دهیم.
حجتالاسلام مهدوی تکرار تهدیدات شکستخورده از سوی واشنگتن را نشانه ناامیدی و فقدان ابتکار عمل در کاخ سفید دانست و تأکید کرد: بهترین راهبرد ایران، بازدارندگی فعال از طریق حفظ اهرم تنگه هرمز، نمایش آمادگی برای پاسخ کوبنده و عدم واکنش احساسی به لفاظیهای تکراری است.
خطیب جمعه الوند در پایان، بزرگترین فتح و پیروزی را حضور مردم در صحنه عنوان کرد و با اشاره به اهمیت حضور در «دوره سکوت صحنه نبرد نظامی»، خاطرنشان ساخت: این حضور، همان بعثتی است که رهبر شهید انقلاب پیشبینی فرموده بود. این حضور رسماً یک انقلاب دیگر است، پنجاه و پنج یومالله که خلق شده و معنایی متفاوت از دوران جنگ چهلروزه دارد.
نظر شما