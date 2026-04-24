به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به شرایط منطقه تأکید کرد تحولات چند هفته اخیر نشان می‌دهد که روند وقایع به سود جمهوری اسلامی پیش می‌رود و مدیریت میدانی ایران، دقیق و حساب‌شده ادامه دارد.

وی با اشاره به آشکارتر شدن قدرت ایران در سطح جهانی، گفت جبهه مقاومت به‌ویژه در لبنان و در محور حزب‌الله به مرحله‌ای رسیده که برنامه‌های دشمن را دچار اختلال کرده است. به گفته او، هرچند ممکن است ظاهر سیاسی و نظامی منطقه حالت محدودکننده‌ای داشته باشد، واقعیت میدان چیز دیگری را روایت می‌کند.

حسینی با تحلیل فضای آرام ظاهری در هفته‌های گذشته خاطرنشان کرد این دوره، نه دوران رکود که بازه‌ای برای طراحی و کنترل صحنه است. او گفت سکوت نظامی منطقه نباید موجب برداشت غلط شود؛ چرا که جمهوری اسلامی نه‌تنها دست‌بسته نیست، بلکه با برنامه‌ریزی و تدبیر، در حال تقویت موقعیت خود در عرصه‌های مختلف است.

او سپس به موضوع تلاش‌های آمریکا برای مذاکره با ایران اشاره کرد و گفت دونالد ترامپ، با وجود نقشی که در ایجاد وضعیت کنونی داشته، اکنون به‌دنبال خروج از بن‌بست است و چاره‌ای جز تلاش برای توافق با تهران ندارد.

خطیب جمعه کاشان در ادامه این روند را نشانه‌ای از وزن سیاسی و میدانی ایران دانست و افزود قدرت جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که آمریکا ناچار به تمدید یک‌جانبه آتش‌بس در منطقه شده؛ آن هم در حالی که تهران هیچ درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است. او این رفتار را نشانه‌ای از جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد.

حسینی در پایان از نمازگزاران خواست روایت قدرت و پیشروی ایران را به‌طور گسترده در فضای رسانه‌ای و اجتماعی بازگو کنند و اجازه ندهند روایت‌های رقیب، دستاوردهای محور مقاومت و جمهوری اسلامی را کمرنگ جلوه دهد.