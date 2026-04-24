دشمن به دنبال ایجاد بی اعتمادی میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، به بیان نکاتی درباره مناسبت‌های پیش‌رو و ضرورت حفظ هوشیاری در برابر دشمن پرداخت.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به روز بزرگداشت احمد بن موسی(ع) گفت: این شخصیت برجسته در تاریخ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و باید در مسیر شناخت و تکریم آن حضرت، بیش از پیش تلاش شود.

وی همچنین با اشاره به سالروز حمله نظامی آمریکا به طبس، این رخداد را نمونه‌ای از شکست قدرت‌های استکباری در برابر اراده الهی دانست و تأکید کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که مقاومت، ایستادگی و توکل به خدا، رمز پیروزی ملت‌هاست.

بزمانی با بیان اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها همواره با هدایت‌های رهبری و حضور مردم در صحنه پیروز بوده‌اند، تصریح کرد: دشمن در جنگ به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان است، اما هوشیاری جامعه می‌تواند این توطئه را خنثی کند.

امام جمعه ایرانشهر در پایان با اشاره به نقش مردم در شکست نقشه‌های دشمنان، بر ادامه مسیر مقاومت، همدلی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.