فرمانده سپاه قدس گیلان: زنان ستون اصلی دفاع از انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر جمعه در اجتماع بانوان «جان‌فدا» در رشت، با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان در تمامی عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: زنان با حضور آگاهانه و مسئولانه خود، همواره یکی از ستون‌های اصلی دفاع از انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: این نقش‌آفرینی بانوان یکی از مصادیق مهم قدرت ملت ایران است که جایگاه ویژه‌ای در تحولات انقلابی دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در پنجاه شب اخیر، گفت: اجتماع شبانه مردم در صحنه‌های خیابانی، یکی از بهترین، زیباترین و ماندگارترین حرکت‌های مردمی در تاریخ این سرزمین و حتی جهان است؛ حرکتی که برای ایران عظمت، اقتدار و عزت تولید کرد و نشان داد مردم ایران در بزنگاه‌ها چگونه به صحنه می‌آیند.

دامغانی حضور قوی مردم را برگرفته از هویت تاریخی ملت و فرهنگ ایرانی-اسلامی دانست و افزود: این حرکت عظیم مردمی، دوستان نظام، انقلاب و اسلام را در سراسر جهان شاد و امیدوار کرد، در حالی که برای دشمنان ناراحت‌کننده و ناامیدکننده بود.

وی تصریح کرد: تنها نظام مردم‌سالاری واقعی، نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت ایران در این رخداد، فرهنگ، تمدن و تاریخ خود را به رخ جهانیان کشید و ثابت کردند قدرت اصلی کشور، مردم هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دکترین دفاعی و نوین جمهوری اسلامی مبتنی بر دفاع واقعی مردم است، اظهار کرد: برکات حضور جهادی مردم در بیش از پنجاه شب گذشته، هنگامی که با جهاد نیروهای مسلح ترکیب شد، بزرگ‌ترین ضربه را به دشمنان تحمیل کرد و ماندگارترین رخدادهای تاریخ کشور را رقم زد.

دامغانی گفت: این حضور، فکر و اندیشه دشمن را پریشان و طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنان را نابود کرد.

وی با اشاره به اینکه انسجام و اتحاد مردم ایران، اتحاد و انسجام استکبار را از هم پاشاند، افزود: نفرت از آمریکا و رژیم صهیونیستی جهانی شده است و همه این‌ها به واسطه نقش مردم و نیروهای مسلح تحت هدایت رهبر انقلاب رقم خورده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان خطاب به بانوان حاضر در اجتماع رشت گفت: امروز شما بانوان مظهر بسیج عمومی هستید و طرح آمریکا با اتحاد مردم به قدرتی جهانی و منطقه‌ای تبدیل شد. به گفته وی، تنگه هرمز نیز به واسطه مجاهدت‌ها حفظ شده است.

دامغانی با بیان اینکه شدت جنگ بیشتر شده و میدان نبرد به عرصه‌های دیگری کشیده شده است، اظهار کرد: دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی است و این حضور میدانی باید حفظ و تقویت شود تا اتحاد مردم مستحکم‌تر از گذشته ادامه یابد.

وی با تأکید بر اینکه ادامه مسیر پیروزی‌ها طبق فرموده امامین انقلاب، در گرو وحدت کلمه و حفظ انسجام است، گفت: انقلاب سوم نیز همچون انقلاب اول و دوم باید منجر به بیرون راندن آمریکا از غرب آسیا و منطقه پیرامونی کشور شود.