به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند در سخنانی با تشریح اقدامات صورت گرفته در خلال جنگ رمضان و روزهای پس از آتش‌بس شکننده، از آمادگی شهرستان دورود برای مواجهه با سناریوهای مختلف دشمن خبر داد.

تشکیل ۲۰۰ پرونده تعزیراتی برای واحدهای صنفی متخلف دورود

وی ادامه‌داد: طی این مدت بازدیدهای میدانی مستمری از بازار و مراکز خدمات‌رسان با هدف رصد وضعیت کالا، رسیدگی فوری به کمبودها و جلوگیری از هرگونه اخلال صورت پذیرفته و تلاش شده هیچ موضوعی از دید مدیریت شهرستان پنهان نماند.

فرماندار دورود، تعداد بازرسی‌های صورت گرفته از سوی بازرسین فرمانداری، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراکز نظارتی از ابتدای جنگ رمضان را هزار و ۳۷۶ فقره اعلام کرد و بیان داشت: خروجی این بازرسی‌ها به تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی و ده‌ها تذکر شفاهی به متخلفین منجر شده است.

بیرانوند در تشریح نظارت و بازرسی بر بازار و دیگر فعالین اقتصادی، بیشترین بازدیدها را متعلق به بازرسی‌های مشترک اتاق اصناف و صمت با ۸۰۰ مورد دانست و عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته در بازرسی‌ها را شامل عدم درج قیمت، گران‌فروشی، رعایت نکردن ساعت کاری نانوایی‌ها، ارائه نکردن فاکتور خرید، نداشتن پروانه کسب، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی، عنوان کرد.

پرداخت ۹۰ درصدی خسارات ناشی از جنگ

وی با اشاره به وضعیت شکننده آتش‌بس و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه، ضرورت نظارت فزاینده بر اقلام حیاتی شهروندان را کلیدی عنوان کرد و گفت: مدیران و بازرسان موظف به حضور فعال‌تر در بازار هستند تا از هرگونه اخلال در عرضه کالاهای اساسی جلوگیری کنند. همه دستگاه‌ها موظف‌اند با حساسیت کامل و متناسب با شرایط موجود، برنامه‌ریزی و اقدام فوری داشته باشند تا ثبات بازار و آرامش مردم تداوم یابد.

فرماندار دورود با هشدار نسبت به متخلفین و دستگاه‌های منفعل اظهارداشت: هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد. آرامش مردم خط قرمز ماست و هرگونه اخلال باید سریع رفع شود.

بیرانوند، شفافیت، همکاری و انصاف را سه ستون مدیریت صحیح بازار دانست و گفت: با وجود چالش‌های جنگ تحمیلی رمضان، رویکرد فرمانداری بر حفظ آرامش بازار، تداوم خدمات و مدیریتی پاسخگو و شفاف متمرکز است، مدیریتی که حضور خود را در میدان عمل ثابت می‌کند.

وی با اشاره به حمله موشکی به شهرستان دورود، از بازدیدهای مداوم از محل حمله، سرکشی از خانواده معظم شهدا و پرداخت ۹۰ درصدی هزینه‌های خسارات ناشی از حمله به منازل مسکونی تجاری و خودروها از سوی هیئت‌های تعیین شده پس از رایزنی‌های گسترده، فرمانداری خبر داد.

فرماندار دورود، بیان داشت: خوشبختانه با همه فشارها، تحریم‌ها، تهدیدها و حملات مستقیم دشمن، هیچ کمبودی در هیچ حوزه‌ای در شهرستان دورود احساس نشد. نه در کالاهای اساسی، نه در سوخت، نه در دارو و درمان، نه در آب و برق و گاز. نان شب مردم قطع نشد، جایگاه‌های سوخت همیشه فعال بودند و هیچ خدمتی متوقف نشد.