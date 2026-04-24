به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیزی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چگنی موفق شدند در حین گشت‌زنی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی، فردی را که به‌طور غیرمجاز اقدام به قطع درختان پده در محدوده «بیشه‌زار بنارکبود» کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند.

وی گفت: نیروهای یگان حفاظت پس از دریافت گزارش‌های مردمی و پایش شبانه منطقه، با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شده و این متخلف را در ساعت سه بامداد حین تخریب منابع طبیعی و قطع درختان شناسایی و بازداشت کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی چگنی، افزود: خودروی حامل چوب‌های قاچاق و ابزار قطع درختان نیز توقیف و برای بررسی‌های بیشتر به مراجع ذی‌ربط منتقل شد.

امیری، گفت: حفاظت از جنگل ها وظیفه‌ای همگانی است و با متخلفان و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی یا قطع درختان، موضوع را از طریق شماره ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت اطلاع دهند.