به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله در گفتگو با شبکه خبری الجزیره با اشاره به مخالفت قاطع حزبالله با هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که هیچ قدرت منطقهای یا بینالمللی نمیتواند حزبالله مجبور به تحویل سلاح کند.
وی افزود: ما مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی را رد میکنیم و هیچگونه موفقیتی برای آن متصور نیستیم.
نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله گفت: امیدوار بودیم که دولت لبنان از برگه مقاومت به عنوان ابزار قدرت در مذاکرات استفاده کند، اما متأسفانه دولت لبنان نحوه مذاکره با دشمن صهیونیستی را درک نمیکند.
این مقام مسئول در حزبالله افزود: مقاومت تا آزادسازی آخرین وجب از خاک لبنان ادامه خواهد داشت و هیچ قدرت منطقهای یا بینالمللی نمیتواند ما را مجبور به تحویل سلاحمان کند.
