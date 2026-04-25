به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حزب الله لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت، دست کم پنج عملیات علیه دشمن صهیونیستی در پاسخ به نقض آتش بس انجام داده است.

در بیانیه صادره از سوی حزب الله آمده است، یک پهپاد صهیونیستی از نوع هرمس ۴۵۰ نزدیک شهر صور در جنوب لبنان نیز با اصابت موشک زمین به هوا ساقط شد.

حزب‌الله روز گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به تخریب خانه‌های روستاهای جنوب لبنان از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی، یک دستگاه نفربر زرهی متعلق به ارتش رژیم اسرائیل را در شهرک رمیه هدف قرار داد.

بر اساس بیانیه حزب‌الله، این نفر بر زرهی با یک فروند پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شد.

این عملیات ضربتی حزب‌الله پاسخی قاطع به جنایت اخیر صهیونیست ها در تخریب منازل مسکونی در روستاهای جنوب لبنان بوده است.