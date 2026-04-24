۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۶

زاهددوست: پرچم متبرک امام رضا (ع) مرهمی بر دل‌ها درسوگ رهبر شهید است

بوشهر- امام جمعه شهرستان دشتی گفت: حضور پرچم متبرک امام رضا (ع) در این مقطع حساس مرهمی بر دل‌های سوگوار امت در سوگ رهبر شهید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست جمعه شب در آیین استقبال معنوی از کاروان زیر سایه خورشید در شهر شنبه با تسلیت شهادت مظلومانه «قائد امت»، اظهار کرد: حضور خدام آستان قدس رضوی،در این مقطع حساس حامل پیام مهر و عطوفت ملجأ درماندگان و مرهم قلوب شکسته‌ای است که بیش از ۵۰ روز در سوگ رهبر شهید خود داغدار هستند و حضور این پرچم متبرک در تقارن با «جنگ رمضان»، مایه‌ی تسلی و تسکین خانواده‌های معظم شهداست.

وی ضمن تبریک ایام دهه کرامت و ولادت باسعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، افزود: امروز فضای شهرستان و شهر«شنبه» به واسطه حضور خدام بااخلاص و پرچم متبرک حرم مطهر حضرت شمس‌الشموس، رنگ و بوی بهشتی به خود گرفته است. این سفیران، رایحه رضوی را به ارمغان آورده و دل‌های مشتاق این مردم ولایت‌مدار را به ضریح امام رئوف پیوند زدند.

امام جمعه دشتی حضور کاروان زیر سایه خورشید را تجلی عنایت جاری امام رضا (ع) دانست و تأکید کرد: این حضور، فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ رضوی و تقویت پیوند معنوی آحاد جامعه با انیس‌النفوس است.

