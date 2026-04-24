به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست جمعه شب در آیین استقبال معنوی از کاروان زیر سایه خورشید در شهر شنبه با تسلیت شهادت مظلومانه «قائد امت»، اظهار کرد: حضور خدام آستان قدس رضوی،در این مقطع حساس حامل پیام مهر و عطوفت ملجأ درماندگان و مرهم قلوب شکسته‌ای است که بیش از ۵۰ روز در سوگ رهبر شهید خود داغدار هستند و حضور این پرچم متبرک در تقارن با «جنگ رمضان»، مایه‌ی تسلی و تسکین خانواده‌های معظم شهداست.



وی ضمن تبریک ایام دهه کرامت و ولادت باسعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع)، افزود: امروز فضای شهرستان و شهر«شنبه» به واسطه حضور خدام بااخلاص و پرچم متبرک حرم مطهر حضرت شمس‌الشموس، رنگ و بوی بهشتی به خود گرفته است. این سفیران، رایحه رضوی را به ارمغان آورده و دل‌های مشتاق این مردم ولایت‌مدار را به ضریح امام رئوف پیوند زدند.

امام جمعه دشتی حضور کاروان زیر سایه خورشید را تجلی عنایت جاری امام رضا (ع) دانست و تأکید کرد: این حضور، فرصتی ارزشمند برای گسترش فرهنگ رضوی و تقویت پیوند معنوی آحاد جامعه با انیس‌النفوس است.