هشت تن از خدام حرم امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) به همراه پرچم متبرک بارگاه رضوی بامداد یکشنبه همزمان با دهه کرامت به محلات وارد شدند و مورد استقبال مسئولان شهرستان محلات قرار گرفتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر ساله در دهه کرامت و در آستانه ولادت حضرت امام رضا(ع) تعدادی از خدام حرم رضوی در طرحی به نام «زیر سایه خورشید» به شهرهای مختلف کشور اعزام می شوند و امسال شهرستان محلات اولین ایستگاه کاروان اعزامی از آستان قدس رضوی در استان مرکزی است.

حجت الاسلام عباس کاظمی افزود: صبح روز یکشنبه کاروان «زیر سایه خورشید» در شهر نیم ور محلات حضور می یابند و با امام جمعه این شهر دیدار می کنند.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا، حضور در موسسه بهزیستی قمربنی هاشم نیم ور و شرکت در مراسم جشن مسجد جامع این شهر از دیگر برنامه های این کاروان در شهر نیم ور است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی محلات در تشریح برنامه های خدام حرم رضوی در محلات گفت: این کاروان پیش از ظهر با امام جمعه محلات و دوتن از خانواده های شهدا دیدار می کنند و سپس در بیمارستان محلات حضور می یابند.

کاظمی افزود: حضور در جشن مردمی در امامزاده فضل و یحیی محلات و نقل کرامات حضرت رضا(ع) و مدیحه سرایی و قرائت صلوات خاصه امام هشتم، توسط مداح کشوری حرم رضوی، حاج محمد خوش چهره از دیگر برنامه های خدام رضوی در محلات خواهد بود.

وی تصریح کرد: هدف از حضور خدام و ورود پرچم متبرک حرم امام هشتم به شهر، ایجاد فضای معنوی و عطرآگین شدن فضای شهر به عطر خوش حرم رضوی در آستانه ولادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) است.

کاظمی خاطرنشان ساخت: کاروان «زیر سایه خورشید» بعداز ظهر امروز محلات را به مقصد دلیجان ترک می کنند و سپس به شهرهای خمین، شازند و اراک وارد می شوند.