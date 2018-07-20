به گزارش خبرنگار مهر، کاروان « زیر سایه خورشید » متشکل از خادمان آستان قدس رضوی روز جمعه همزمان با ششمین روز از دهه کرامت به همراه پرچم متبرک به ضریح قدسی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، در ادامه سفر خود به استان مرکزی در شهرستان محلات حضور یافت تا پیام آور امام رأفت و مهربانی برای مردمان این دیار باشند.

براساس این گزارش، کاروان خدام آستان قدسی امام هشتم(ع) امروز در محلات، در گلزار شهدای این شهرستان حضور یافتند و به مقام شامخ شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، ادای احترام کرده و به عطرافشانی قبور مطهر شهدا پرداختند.

در ادامه این حضور معنوی، کاروان زیر سایه خورشید دیداری با مسئولان و امام جمعه محلات، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران این شهرستان دارند و پس از آن در مناطق مختلف شهری و روستایی محلات حضور خواهند یافت.

همچنین خادمان آستان قدس رضوی در ادامه سفر خود به محلات در ششمین روز از دهه کرامت، با پرچم متبرک به ضریح بارگاه رضوی در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر محلات حضور می یابند تا با به ارمغان آوردن شمیم قدسی علی بن موسی الرضا(ع)، مرهمی بر آلام بیماران این مرکز درمانی باشند و به آنان قوت قلب بدهند.

کاروان زیر سایه خورشید امروز همچنین در بقاع متبرکه شهرستان محلات حضور می یابد و دیداری نیز با فعالان قرآنی و مددجویان بهزیستی این شهرستان خواهد داشت و همچنین حضور در نماز عبادی سیاسی روز جمعه برنامه دیگر سفر این کاروان به دیار محلات است. همچنین امروز جشن بزرگ دهه کرامت در شهرستان محلات با حضور کاروان زیر سایه خورشید برگزار می شود.

گفتنی است کاروان خادمان آستان قدس رضوی طی روزهای گذشته نیز در شهرستان های ساوه، تفرش، آشتیان و دلیجان استان مرکزی حضور یافته اند.