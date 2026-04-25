مقرری بیمه کاری در کمتر از یک هفته پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری گفت: کارگاههایی که کمتر از ۲۰ نفر کارگر دارند کارگران به طور شخصی و بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه جامع روابط کار میتوانند نسبت به برقراری بیمه بیکاری خود اقدام کنند.
وی افزود: کارفرمایان دارای بیش از ۲۰ کارگر فهرست گروهی خود را به صورت کتبی به ادارات کار تحویل دهند.
میدری تاکید کرد: در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بیمه بیکاری تسویه شده و کسانی که مشمول بیمه بیکاری میشوند، کمتر از یک هفته میتوانند مقرری خود را دریافت کنند.
وی افزود: در کارگاههایی که کمتر از ۲۰ نفر کارگر دارند، کارگران با مراجعه به سامانه وزارت کار میتوانند ثبتنام کنند و این کار زمان زیادی از آنها نمیگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ همچنین از راهاندازی مرکز تماس تلفنی در هفته جاری خبر داد و گفت: این خط تلفنی روزانه ۱۸ ساعت پاسخگوی سئوالات کارگران در خصوص بیمه بیکاری خواهد بود.
