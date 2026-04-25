  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۹

مقرری بیمه کاری در کمتر از یک هفته پرداخت می شود

مقرری بیمه کاری در کمتر از یک هفته پرداخت می شود

بنابر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مقرری «بیمه بیکاری» در کمتر از یک هفته پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری گفت: کارگاه‌هایی که کمتر از ۲۰ نفر کارگر دارند کارگران به طور شخصی و بدون مراجعه حضوری، از طریق سامانه جامع روابط کار می‌توانند نسبت به برقراری بیمه بیکاری خود اقدام کنند.

وی افزود: کارفرمایان دارای بیش از ۲۰ کارگر فهرست گروهی خود را به صورت کتبی به ادارات کار تحویل دهند.

میدری تاکید کرد: در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت بیمه بیکاری تسویه شده و کسانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، کمتر از یک هفته می‌توانند مقرری خود را دریافت کنند.

وی افزود: در کارگاه‌هایی که کمتر از ۲۰ نفر کارگر دارند، کارگران با مراجعه به سامانه وزارت کار می‌توانند ثبت‌نام کنند و این کار زمان زیادی از آنها نمی‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ همچنین از راه‌اندازی مرکز تماس تلفنی در هفته جاری خبر داد و گفت: این خط تلفنی روزانه ۱۸ ساعت پاسخگوی سئوالات کارگران در خصوص بیمه بیکاری خواهد بود.

کد مطلب 6810269
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها