ورم ناگهانی پا را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ترومبوز ورید عمقی (DVT) یکی از بیماری‌های عروقی است که در اثر تشکیل لخته خون در سیاهرگ‌های عمقی بدن، به‌ ویژه در پاها ایجاد می‌شود. این لخته می‌تواند جریان طبیعی خون را مختل کند و در صورت تشخیص ندادن به‌موقع، خطر بروز عارضه‌ای جدی به نام «آمبولی ریه» را به همراه داشته باشد.

مقداد قاسمی گرجی فوق‌تخصص جراحی عروق و اندوواسکولار گفت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ترومبوز ورید عمقی، تورم ناگهانی در یک پا است. این تورم ممکن است با علائمی مانند درد، قرمزی، گرمی پوست و احساس سنگینی در پا همراه باشد و معمولاً در یک پا بیشتر از پای دیگر دیده می‌شود.

وی افزود: اگر فردی پس از جراحی، بی‌تحرکی طولانی‌مدت، سفرهای طولانی با خودرو یا هواپیما، یا به دلیل برخی بیماری‌ها دچار تورم و درد در پا شود، لازم است برای بررسی احتمال وجود لخته خون به پزشک مراجعه کند.

این فوق‌تخصص جراحی عروق با اشاره به مهم‌ترین عارضه این بیماری گفت: در برخی موارد ممکن است بخشی از لخته خون از محل خود جدا شده و به عروق ریه برسد. این وضعیت که به آن آمبولی ریه گفته می‌شود، می‌تواند باعث تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه، تنفس سریع یا احساس فشار در سینه شود و یک اورژانس پزشکی محسوب می‌شود.

وی همچنین به یکی از عوارض دیررس این بیماری اشاره کرد و افزود: برخی بیماران ممکن است در طولانی‌مدت دچار تورم مزمن پا، درد، احساس سنگینی و تغییرات پوستی شوند که به آن «سندرم پس از ترومبوز» گفته می‌شود.

به گفته قاسمی گرجی، درمان این بیماری معمولاً با داروهای ضدانعقاد (رقیق‌کننده خون) مانند هپارین، وارفارین یا داروهای خوراکی جدید انجام می‌شود تا از بزرگ‌تر شدن لخته و تشکیل لخته‌های جدید جلوگیری شود.

این متخصص جراحی عروق توصیه کرد برای کاهش خطر ابتلا به ترومبوز ورید عمقی، در سفرهای طولانی هر یک تا دو ساعت کمی راه بروید یا پاها را حرکت دهید، در صورت نشستن طولانی، حرکات کششی و خم و راست کردن پاها را انجام دهید،در صورت توصیه پزشک از جوراب‌های فشاری (جوراب واریس) استفاده کنید و پس از جراحی یا در دوره‌های بی‌تحرکی طولانی، طبق توصیه پزشک تحرک داشته باشید.

وی تأکید کرد: تورم ناگهانی یک پا، به‌ویژه اگر با درد و قرمزی همراه باشد، علامتی است که نباید نادیده گرفته شود و لازم است هرچه زودتر توسط پزشک بررسی شود.