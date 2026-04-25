  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

اژه‌ای:

اصفهان و طبس بار دیگر برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس تکرار خواهد شد

اصفهان و طبس بار دیگر برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس تکرار خواهد شد

رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود پیامی نوشت.

متن پیام به شرح زیر است:

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست مفتضحانه نظامیان آمریکایی در طبس، امروز برای مردم ایران اسلامی رنگ و بویی متفاوت دارد.

کماندوهای دشمن مفلوک، در جنگ اخیر، این‌بار در اصفهان زمین‌گیر شدند و شکستی سنگین و درس‌آموز از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوردند.

آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد.

اصفهان و طبس بار دیگر برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس تکرار خواهد شد

کد مطلب 6810286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شن ها مامور خدا و امداد غیبی هستند . چیزی که لشکر کفر ان را ندارد و همیشه محکوم به شکست است

    پربازدیدها

    پربحث‌ها