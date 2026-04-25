به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود پیامی نوشت.

متن پیام به شرح زیر است:

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست مفتضحانه نظامیان آمریکایی در طبس، امروز برای مردم ایران اسلامی رنگ و بویی متفاوت دارد.

کماندوهای دشمن مفلوک، در جنگ اخیر، این‌بار در اصفهان زمین‌گیر شدند و شکستی سنگین و درس‌آموز از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوردند.

آمریکایی‌ها بدانند که توانایی محاصره دریایی ایران را نیز ندارند؛ اصفهان و طبس بار دیگر در آب‌های خلیج‌فارس تکرار خواهد شد.