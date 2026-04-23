به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با درج محتوایی در فضای مجازی نوشت: قدرتنمایی قوای مسلح ایران اسلامی در تنگه هرمز غرورآفرین است. روز گذشته هم سه کشتی متخلف در این آبراه استراتژیک، اِعمال قانون شدند.
وی افزود: آمریکاییها نیز جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند؛ آنها دیدند چه بر سر دو ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفتهشان با نامهای «مورفی» و «پترسون» آمد. ناوگان زنبوری سپاه با قایقهای تندرو و شهپادها، از غارهای دریایی جزیره فارور، انتظار ناوهای متجاوز آمریکایی را میکشند تا با اشباع پدافندی، دمار از روزگار متجاوزین درآورند.
نظر شما