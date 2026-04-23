۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

محسنی اژه‌ای: آمریکایی‌ها جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند

رئیس قوه قضاییه گفت: آمریکایی‌ها جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند؛ آنها دیدند چه بر سر دو ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفته‌شان با نام‌های «مورفی» و «پترسون» آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با درج محتوایی در فضای مجازی نوشت: قدرت‌نمایی قوای مسلح ایران اسلامی در تنگه هرمز غرورآفرین است. روز گذشته هم سه کشتی متخلف در این آبراه استراتژیک، اِعمال قانون شدند.

وی افزود: آمریکایی‌ها نیز جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند؛ آنها دیدند چه بر سر دو ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفته‌شان با نام‌های «مورفی» و «پترسون» آمد. ناوگان زنبوری سپاه با قایق‌های تندرو و شهپادها، از غارهای دریایی جزیره فارور، انتظار ناوهای متجاوز آمریکایی را می‌کشند تا با اشباع پدافندی، دمار از روزگار متجاوزین درآورند.

محمد رضازاده

    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      یه بار ایران تهدیدمیکنه یه بار آمریکا تهدید میکنه این شرایط ختم به توافق نمیشه خدایا این جنگ میخاد کی تمام شه خودت کمک کن
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      بستن تنگه هرمز فشردن گلوی شوم خوک زرد است بفشارید تا خفه شود به جهنم ساقط شود بیشرف پست

    پربازدیدها

    پربحث‌ها