به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه بیزینس استاندارد گزارش داد دولت هند قصد دارد با هدف دور زدن تحریم های آمریکا، سهام خود در شرکت توسعه بندر چابهار را به دلیل انقضای معافیت از تحریم‌های واشنگتن به یک شرکت ایرانی بفروشد.

بر اساس این گزارش، دهلی نو همچنین در حال بررسی یک گزینه موقت است که بر اساس آن یک اپراتور ایرانی در طول دوره تحریم‌ها بندر را مدیریت می‌کند و پس از آن مدیریت عملیاتی می‌تواند به هند بازگردد.

قرارداد توسعه بندر چابهار ایران با سرمایه گذاری دهلی نو، در سال ۲۰۱۶ زمانی که نارندرا مودی، نخست وزیر هند از ایران دیدار کرد، امضا شد. هدف هند این است که بندر چابهار را به یک مرکز ترانزیتی عمده تحت کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب (INSTC) برای دسترسی به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه تبدیل کند.