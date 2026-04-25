هندی ها از چابهار می روند؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیزینس استاندارد همزمان با پایان معافیت تحریمی آمریکا دولت هند تصمیم گرفته است سهام خود در پروژه راهبردی بندر چابهار را به یک شرکت محلی منتقل کند و این تصمیم به معنای خروج کامل دهلی نو از این طرح نیست.
بر اساس این گزارش معافیت وزارت خزانهداری آمریکا که به شرکت هند پورتس گلوبال اجازه فعالیت در چابهار را میداد روز بیست و ششم آوریل دو هزار و بیست و شش برابر با ششم اردیبهشت هزار و چهارصد و پنج منقضی میشود و هنوز تمدید نشده است. هند در واکنش به این وضعیت دو مرحله را طراحی کرده است.
در مرحله نخست شرکت هند پورتس گلوبال سهام خود در شرکت تابعه ایرانی را به یک نهاد داخلی واگذار میکند و ارزش سرمایهگذاری هند در این پروژه حدود صد و بیست میلیون دلار برآورد شده است.
در مرحله دوم یک اپراتور ایرانی در دوران تحریم مدیریت عملیات بندر را برعهده میگیرد و منابع آگاه تاکید کردهاند این توافق شامل تضمین بازگشت مدیریت به هند پس از رفع تحریمها یا دریافت معافیت جدید خواهد بود.
برخی منابع این اقدام را یک مانور تاکتیکی برای حفظ حضور غیرمستقیم هند در چابهار توصیف کردهاند و تاکید کردهاند موقعیت راهبردی این بندر در اتصال هند به افغانستان و آسیای مرکزی بدون عبور از خاک پاکستان اهمیت فراوان دارد.
این منابع هشدار دادهاند که ترک کامل پروژه میتواند زمینه را برای ورود چین و تقویت موقعیت بندر گوادر پاکستان فراهم کند.
