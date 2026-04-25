جهش قیمت کود در آمریکا همزمان با جنگ ایران کشاورزان را نگران کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشال تایمز تنش‌های ناشی از جنگ ایران موجب افزایش شدید قیمت کودهای کشاورزی در آغاز فصل کشت بهاره در آمریکا شده است و کشاورزان این کشور با فشار هزینه‌ای سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مزارع از رشد قابل توجه قیمت کود آسیب دیده‌اند و تامین نهاده‌های کشاورزی برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار شده است. اتحادیه آمریکایی دفاتر کشاورزان نیز اعلام کرده است حدود هفتاد درصد کشاورزان توان پرداخت کامل هزینه کود را ندارند.

فایننشال تایمز در گزارش خود پیش‌بینی کرده است که بحران در بازار کودهای شیمیایی حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز نیز ادامه پیدا می‌کند و بازار این نهاده حیاتی به سرعت به شرایط عادی بازنمی‌گردد.

بر اساس این گزارش کشاورزان در سراسر آمریکا از افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی ناشی از جنگ ایران شوکه شده‌اند و بسیاری از فعالان این بخش نسبت به شرایط فصل برداشت در پاییز امسال ابراز نگرانی می‌کنند.

رهبران بخش کشاورزی آمریکا نیز نسبت به تبعات این وضعیت هشدار داده‌اند و از دولت خواسته‌اند برای مهار بحران اقدام کند. فدراسیون مزارع آمریکا اعلام کرده است قیمت کود نیتروژن بیش از سی درصد افزایش پیدا کرده و قیمت اوره نیز با رشد چهل و هفت درصدی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است و چشم انداز کشاورزی در شرایط کنونی تیره شده است.