انسداد تنگه هرمز؛ افت شدید صادرات کود شیمیایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موسسه کپلر صادرات کودهای شیمیایی، بهخصوص اوره، از مسیر تنگه هرمز با کاهش چشمگیری مواجه شده و عملاً به نزدیکی صفر رسیده است.
بر اساس نمودارهای منتشر شده، حجم هفتگی صادرات کود از این مسیر تا پایان فوریه ۲۰۲۶ در حدود ۰.۶ تا ۰.۸ میلیون تن قرار داشت، اما از ابتدای ماه مارس شاهد افت شدید بوده و در هفتههای اخیر به کمتر از ۰.۱ میلیون تن در هفته رسیده است.
این کاهش بیسابقه در صادرات، به گزارشها ناشی از حضور بیش از ۲۰ کشتی حامل اوره در خلیج فارس و ناتوانی آنها در عبور از تنگه هرمز است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند به اختلال جدی در بازار جهانی کودهای شیمیایی و افزایش قابل توجه قیمتها منجر شود.
