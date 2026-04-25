به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیقلی آهنگساز شناخته‌شده عرصه سینما که طی روزهای گذشته عکس‌هایی از او در خیابان‌ها منتشر شده، با انتشار متنی از پس حضورش در تجمعات مردمی خیابان‌ها و معابر شهری، حضور پرشور مردم ایران را جلوه‌ای از معجزه عشق و امید توصیف کرد.

وی در متن خود نوشته است:

«یاریِ وطن عزیزتر از جانم ایران، این روزها جان دیگری به من داده است. ایرانِ عزیز ما امروز در هر خیابانش شاهد حماسه‌ و وطن‌پرستی و ایستادگی است. در یک کلام: معجزهٔ عشق و امید.

همراهی با این مردم شگفت و باشکوه، برای من قدم‌زدن در خوشبختی است.

جان من فدای لبخندها و اشک‌های این مردم تماشایی باد که دنیا را به حیرت واداشته‌اند. خواستم در این حس باشکوه و شیرین، شریکتان کنم. حال خوبم را مدیون شما هستم. دمتان گرم، مردم.»

محمدرضا علیقلی از جمله هنرمندانی است که از کودکی در کلاس‌های موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آموزش موسیقی روی آورد. وی در ۱۴ سالگی زیر نظر وانکو نایدنف آهنگساز بلغاری شروع به نوازندگی ترومبون و آهنگسازی کرد.

این هنرمند در نوجوانی فعالیت حرفه‌ای خود را با ساخت موسیقی برای چند سریال تلویزیونی و تئاتر آغاز کرد و همزمان نزد استادانی از جمله پرویز منصوری، مرتضی حنانه و احمد پژمان به یادگیری موسیقی پرداخت.

علیقلی تاکنون بیش از ۲۰۰ موسیقی فیلم و سریال تلویزیونی در ژانرهای مختلف (کودک، مستند، دفاع مقدس، اجتماعی و کمدی) ساخته است. وی ۱۵ بار نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی در جشنواره فیلم فجر بوده که طی آن برنده ۵ سیمرغ بلورین از این جشنواره شده است. این آهنگساز مطرح سینمای کشورمان تاکنون با هنرمندانی چون محمدعلی طالبی، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، رخشان بنی اعتماد، رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا، مسعود کرامتی، عباس کیارستمی، جمال شورجه، سیدرضا میرکریمی، یدالله صمدی، مانی میرصادقی، فرهاد ورهران، ایرج طهماسب، ابوالحسن داودی، کمال تبریزی و تعدادی دیگر از هنرمندان همکاری داشته است.

«آوای زمین»، «خاک سرخ»، «سیمرغ»، «خیلی دور خیلی نزدیک»، «پرنده خیال»، «جزیره قشم»، «ماه کولی» و «ناصر» از جمله آلبوم‌هایی هستند که تاکنون از علیقلی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.