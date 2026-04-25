کوچکی نژاد: محور برنامه هفتم تقویت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد صبح شنبه در نشست با مدیران بانک ها و فعالان بخش خصوصی در اداره کل اقتصاد و دارایی گیلان، با اشاره به ساز و کارهای پیش بینی شده در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سالانه مشخص میشود که چند درصد برنامه محقق شده و چرا برخی بخشها اجرا نشده است؛ مجلس نیز دلایل عدم اجرا را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: انتظار میرود بخشی از ادغام ها در دولت و شهرداری ها دیده شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی تصریح کرد: این نهاد یا در کنترل و هدایت بانکها قصور کرده و یا تصمیمات لازم را اتخاذ نکرده است.

کوچکی نژاد با بیان اینکه دولت هوشمندانه عمل کرده، گفت: ادغام در بانک ملی برای آرامش مردم انجام شد و سرمایه در جای خود باقی ماند.

وی در خصوص ذهنیت عمومی مردم نیز خاطرنشان کرد: نباید شتاب تند یا نگرانی در افکار عمومی ایجاد شود. در فرهنگ عمومی این تصور وجود دارد که فعالیت بخش خصوصی لزوماً سود سرشاری به همراه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کشورهای دنیا، دولت نقش ارزیاب دارد نه مجری، یادآور شد: اجرای برنامه ها باید بر عهده بخش خصوصی و مردم باشد.

وی از بانکها خواست مشخص کنند در حوزه سرمایهگذاری و تحول اقتصادی چه اقداماتی انجام دادهاند و چه میزان از منابع مردم در همان استان هزینه میشود.

در ادامه این نشست، جمعی از مدیران بخش خصوصی و بانکها ضمن اعلام تعداد شعب خود، گزارشی از پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه ارائه کردند.