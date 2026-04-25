  1. استانها
  2. گیلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۰

کوچکی نژاد: محور برنامه هفتم تقویت بخش خصوصی است

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارزیابی سالانه عملکرد دولت و بانک ها گفت: محور اصلی برنامه هفتم توسعه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد صبح شنبه در نشست با مدیران بانک ها و فعالان بخش خصوصی در اداره کل اقتصاد و دارایی گیلان، با اشاره به ساز و کارهای پیش بینی شده در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس ارزیابی سالانه مشخص میشود که چند درصد برنامه محقق شده و چرا برخی بخشها اجرا نشده است؛ مجلس نیز دلایل عدم اجرا را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: انتظار میرود بخشی از ادغام ها در دولت و شهرداری ها دیده شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی تصریح کرد: این نهاد یا در کنترل و هدایت بانکها قصور کرده و یا تصمیمات لازم را اتخاذ نکرده است.

کوچکی نژاد با بیان اینکه دولت هوشمندانه عمل کرده، گفت: ادغام در بانک ملی برای آرامش مردم انجام شد و سرمایه در جای خود باقی ماند.

وی در خصوص ذهنیت عمومی مردم نیز خاطرنشان کرد: نباید شتاب تند یا نگرانی در افکار عمومی ایجاد شود. در فرهنگ عمومی این تصور وجود دارد که فعالیت بخش خصوصی لزوماً سود سرشاری به همراه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در کشورهای دنیا، دولت نقش ارزیاب دارد نه مجری، یادآور شد: اجرای برنامه ها باید بر عهده بخش خصوصی و مردم باشد.

وی از بانکها خواست مشخص کنند در حوزه سرمایهگذاری و تحول اقتصادی چه اقداماتی انجام دادهاند و چه میزان از منابع مردم در همان استان هزینه میشود.

در ادامه این نشست، جمعی از مدیران بخش خصوصی و بانکها ضمن اعلام تعداد شعب خود، گزارشی از پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه ارائه کردند.

کد مطلب 6810355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها