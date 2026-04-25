به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی وضعیت پروژه ۱۵۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن زابل با حضور جمعی از متقاضیان و مدیرکل دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در این نشست متقاضیان به بیان دغدغهها و مشکلات موجود در روند اجرای این پروژه پرداختند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز پس از استماع نظرات، ضمن تشریح اقدامات نظارتی انجامشده تاکید کرد: دیوان محاسبات موضوعات مطرحشده را بهصورت دقیق بررسی و تا رفع مشکلات، پیگیری خواهد کرد.
در این جلسه، مقرر شد کارگروهی تخصصی برای بررسی دقیقتر چالشهای فنی، مالی و اجرایی پروژه تشکیل و نتایج آن در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان اعلام شود.
