۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

برگزاری ۱۸۰ برنامه به مناسبت هفته کار و کارگر در همدان

همدان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از برگزاری بیش از ۱۸۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته کار و کارگر در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری بیش از ۱۸۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته کار و کارگر در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با همکاری فعال تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، تعاونگران و بسیج کارگری در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای خدمت‌رسانی مستقیم به مردم میز خدمت در حسینیه امام خمینی (ره) همدان و در مراکز شهرستان‌های استان مستقر می‌شود تا ضمن پاسخگویی به دغدغه‌ها و پرسش‌های کارگران و کارفرمایان، خدمات اداری و مشاوره‌ای نیز ارائه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر حضور پرشور جامعه کارگری در راهپیمایی‌های سراسری افزود: کارگران استان با حضور در این برنامه‌ها بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری داشتند.

وی همچنین از گلباران مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای کارگر و مدافعان حریم ولایت و میهن اسلامی خبر داد و گفت: در همین راستا، دیدارهایی رسمی با مسئولان ارشد استانی و نماینده ولی فقیه در همدان با هدف بررسی مسائل جامعه کار و تولید انجام خواهد شد.

مختاران اهدای گل به کارگران و تقدیر از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه آنها را یکی از برنامه‌های نمادین هفته کار و کارگر عنوان کرد و ادامه داد: نشست‌های سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای طرح و حل چالش‌های مشترک نیز برگزار می‌شود.

وی همچنین به برگزاری جلسات آموزشی و تخصصی با هدف ارتقای سطح ایمنی و سلامت کار در کارگاه‌های پرخطر اشاره کرد و افزود: دیدار با پیشکسوتان جامعه کارگری و تجلیل از سال‌ها خدمت صادقانه آن‌ها از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بیان کرد: در ایام هفته کارگر همایش‌های ویژه‌ای با محوریت نقش زنان در عرصه کار و تولید برگزار می‌شود و همچنین جشنواره «امتنان» با هدف تقدیر از نخبگان، کارآفرینان و کارگران نمونه استان و شهرستان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به بخش ویژه جشنواره امتنان گفت: امسال به پاس مجاهدت‌های کارگران بخش‌های امدادی و خدماتی در جنگ رمضان از این قشر پرتلاش تقدیر ویژه‌ای به عمل خواهد آمد تا اهمیت و ارزش ایثار آنها در شرایط حساس مورد تجلیل قرار گیرد.

مختاران در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای اقشار آسیب‌پذیر افزود: دولت بسته‌های حمایتی تازه‌ای با محوریت مسکن کارگران و اقشار کم‌درآمد طراحی کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت اجرای مؤثر این سیاست‌ها را دنبال می‌کند تا زمینه بهبود وضعیت معیشت این اقشار فراهم شود.

