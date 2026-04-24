حضور مردم در خیابان ها نقشه های دشمن را نقش بر آب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه و امام رضا (ع)، اظهار کرد: در روزگار سخت تهدید دشمن، این کارگران هستند که با حضور مستمر در محل کار، چرخ اقتصاد را میچرخانند.
امام جمعه بردسکن با تقدیر از حضور حماسی و با بصیرت مردم در «سنگر خیابان» که قریب به دو ماه است استمرار دارد، گفت: این سنگر، سنگری است که مورد توجه دوست و دشمن است؛ هر زمان دشمنان اراده ایجاد اغتشاش میکنند، حضور مردم در خیابان را میبینند و نقشههایشان نقش بر آب میشود.
وی با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: امروز در میانه جنگ تحمیلی از طرف دشمن قرار داریم و خداوند شرایط پیروزی را بیان کرده است؛ قطعاً ما پیروزیم، به شرط استقامت و پایداری، ما در خیابان، سرداران در میدان جنگ و سیاسیون در عرصه دیپلماسی مشغول مجاهدت هستند.
امینی، اطاعت از دستورات خداوند، ولایتمداری، وحدت، همدلی و انسجام را از ارکان این پیروزی دانست و افزود: در اوج جنگ تبلیغاتی دشمن، یاد خدا را در دلهایتان زنده نگه دارید و از هیچکس و هیچچیز جز خدا نترسید.
امام جمعه بردسکن گفت: در جریان مذاکرات چندین بار دیدیم که دشمن در میانه گفتوگوها آتشبس را شکسته و حمله کرده است؛ با چنین پیمانشکنان بدعهدی باید بهگونهای برخورد کرد که ضربهای سهمگین بخورند، به خاک سیاه بنشینند و حتی ناظران دوردست هم از دیدن شکست آنها جرأت ورود به جنگ پیدا نکنند.
وی تحقق این هدف را نیازمند هماهنگی سه عرصه دانست و تصریح کرد: این نوع برخورد، نیازمند سه مؤلفه «میدان» «خیابان» و «جبهه دیپلماسی» است؛ این سه باید با هم وحدت داشته باشند و حرفشان یکی باشد.
امام جمعه بردسکن با برشمردن نقش حضور مردم در صحنه گفت: حضور شما مردم سه نقش مهم را ایفا میکند، تأمین امنیت در کشور که در اغتشاشات اخیر، نبود همین حضور چه خسارتهایی به بار آورد، پشتیبانی از جبهه مقاومت و میدان جنگ و حمایت از جبهه دیپلمات کشور که وقتی در خیابان شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بلند است، رزمندگان با قاطعیت و دلگرمی بیشتری وظیفه خود را انجام میدهند.
وی با تأکید بر لزوم مطالبهگری صحیح افزود: مطالبهگری نباید به گونهای باشد که احساس شود مسئولان از مردم جدا هستند،لذا دشمن تمام تلاشش این است که مردم را از مسئولان و یا برعکس نشان بدهد.
