امام جمعه توکهور وهشتبندی: هدف ترامپ شکستن سد خیابان و میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به در پیش بودن روز کارگر با قدردانی از زحمات قشر زحمت کش کارگر کشور در شرایط حساس جنگی عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور کارفرمایان بیش از گذشته هوای کارگران به عنوان یکی از ارکان های مهم تولید را داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن روز شوراها، خاطرنشان کرد: شوراها به عنوان یک نهاد بر آمده از دل مردم متناسب با توانایی ها و امکانات به رشد و توسعه شهر ها و روستاها در کنار دولت کمک شایانی کرده اند.

لزوم تشدید نظارت ها در بازار

پور حسینی با انتقاد از گرانی ها در بازار ، افزود: افزایش افسارگسیخته قیمت برخی کالاها در شرایط حساس جنگی موجب گلایه مندی مردم شده است.

لزوم استقرار اداره صمت در هشتبندی

امام جمعه توکهور وهشتبندی، اظهار داشت: منطقه توکهور وهشتبندی از داشتن اداره صنعت و معدن مناسب و قوی محروم است که ضروری است تدبیر لازم در این زمینه اتخاذ گردد و حوزه صنف از بلاتکلیفی خارج شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خطیر کشور و جنگ تحمیلی دشمنان بازاریان و کسبه مراعات مردم را بکنند و انصاف در کسب و کار داشته باشند.

قدردانی از کمک های مردمی در پشتیبانی از رزمندگان

پورحسینی با قدردانی از پشتیبانی های مردمی از جبهه ها، خاطرنشان کرد: مردم بخش توکهور و هشتبندی از ابتدای جنگ تاکنون کمک های گسترده ای برای پشتیبانی از رزمندگان به ستاد پشتیبانی مردمی از جبهه ها کرده اند که قابل تحسین است.

رئیس جمهور آمریکا تعادل روانی ندارد

امام جمعه توکهور وهشتبندی، با اشاره به جنگ روانی و رسانه ای رئیس جمهور بی خرد آمریکا افزود: سخنان رئیس جمهور آمریکا سرشار از دروغ است و نباید به این سخنان که با هدف جنگ رسانه ای منتشر می شود اعتنا کرد.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا تعادل روانی ندارد و بسیاری از رسانه های معتبر این کشور اذعان دارند که بسیاری از سخنان او کذب است.

آمریکا جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد

پورحسینی افزود: رئیس جمهور کذاب آمریکا در دروغ پردازی های متعدد ادعا داشت که نیروی دریایی ایران را از بین برده و تأسیسات هسته‌ای را نابود کرده است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: در حالی رئیس جمهور دروغ گوی آمریکا ادعاهای فوق را دارد ولی جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد و در موضوع اصفهان که به دنبال ذخایر اورانیوم بود شکست سنگینی متحمل شد.

هدف جنگ روانی و رسانه ای دشمنان شکستن سد محکم حضور مردم است

وی افزود: هدف اصلی جنگ روانی و رسانه ای رئیس جمهور کذاب آمریکا شکستن سد محکم حضور گسترده مردم در حمایت از نظام و نیروهای مقتدر نظامی است.

امام جمعه توکهور وهشتبندی، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دروغ گوی آمریکا ان شاالله با وحدت و همدلی مردم، دولتمردان و نیروهای مسلح در جنگ رسانه ناکام خواهد ماند.

پورحسینی با اشاره به در پیش بودن روز ملی خلیج فارس تصریح کرد: روز ملی خلیج فارس و تنگه هرمز از مسائل مهم کشور است که ضروری است به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

طبق اسناد روش تاریخی خلیج فارس و تنگه متعلق به ایران است

وی افزود: بسیاری از اسناد تاریخی که متعلق به قریب به پانصد سال پیش است اذعان دارد خلیج فارس و تنگه هرمز متعلق به ایران بوده است و ان شاالله با قدرت و همت مثال زدنی نیروهای مسلح همچنان خواهند بود.