برنامه حضور کاروان «زیر سایه خورشید» در سنندج اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه کرامت، کاروان «زیر سایه خورشید» متشکل از خادمان حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به همراه بیرق متبرک رضوی در شهر سنندج حضور می‌یابد.

مراسم ورود و استقبال از این کاروان امروز شنبه پنجم اردیبهشت در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج برگزار می‌شود و با عطرافشانی مزار شهدا همراه خواهد بود.

همچنین، آیین غبارروبی و عطرافشانی حرم حضرت هاجره خاتون (س) با حضور اعضای این کاروان ساعت ۱۷ همان روز انجام می‌شود.

گفتنی است، حضور کاروان «زیر سایه خورشید» در تجمع ضد صهیونیستی و آمریکایی و تجدید بیعت با رهبر انقلاب از دیگر برنامه‌های این روز است که ساعت ۲۰:۳۰ در میدان آزادی سنندج برگزار خواهد شد.