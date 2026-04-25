۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

ممنوعیت جدید دانشگاه‌های غیرانتفاعی در رشته‌های یک بار پذیرش

طبق مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی فاقد عضو هیئت علمی از پذیرش دانشجو در رشته های یک بار پذیرش در سال ۱۴۰۵ منع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قادری مدیریت کل دفتر گسترش آموزش عالی در بخشنامه ای به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، شرایط پذیرش دانشجو در «رشته‌های یک بار پذیرش» دانشگاه‌های غیردولتی غیر انتفاعی را به شرح زیر اعلام کرد:

با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه های شماره ۳٫۱۱٫۱۴۷۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۲۶ و شماره ۲٫۲۲٫۲۰۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۰۷ در خصوص «درج و به روز رسانی اطلاعات اعضای هیئت علمی تمام وقت و مدرسان حق التدریس دانشگاه ها مؤسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در سامانه آموزش عالی و اخذ تأییدیه مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف» به این وسیله به استحضار می رساند موضوع تعیین تکلیف رشته محل های با وضعیت یکبار پذیرش(از سال ۱۳۹۶) در دانشگاه ها و مؤسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در جلسه ۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۰۵ شورای گسترش آموزش عالی مطرح و با مدل پیشنهادی به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

(الف) برای مقطع کارشناسی ارشد بر مبنای تعداد عضو هیئت علمی تمام وقت در زیر گروه آموزشی و برای مقطع کارشناسی بر مبنای تعداد عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه آموزشی به صورت زیر عمل شود :

برای دانشگاه ها و مؤسسات بدون عضو هیئت علمی: عدم پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یک ساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط لغو مجوز رشته محل

برای دانشگاه ها مؤسسات با ۱ یا ۲ عضو هیئت علمی: تمدید یکبار پذیرش فقط برای سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یکساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط لغو مجوز رشته محل

برای مؤسسات با ۳ عضو هیأت علمی به بالا تبدیل مجوز یکبار پذیرش به قطعی

ب-برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بر مبنای تعداد کل عضو هیئت علمی در دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی برای رشته های یکبار پذیرش به صورت زیر عمل شود :

برای دانشگاه ها /مؤسسات با کمتر از ۴ عضو هیئت علمی (۱۰۲۰۳ عضو هیئت علمی) عدم پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یک ساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط، لغو مجوز یکبار پذیرش

برای دانشگاه ها /مؤسسات با ۴ عضو هیئت علمی به بالا : تبدیل مجوزهای یکبار پذیرش به مجوز قطعی.

زهرا سیفی

