به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قادری مدیریت کل دفتر گسترش آموزش عالی در بخشنامه ای به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی، شرایط پذیرش دانشجو در «رشته‌های یک بار پذیرش» دانشگاه‌های غیردولتی غیر انتفاعی را به شرح زیر اعلام کرد:

با عنایت به بخشنامه های شماره ۳٫۱۱٫۱۴۷۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۲۶ و شماره ۲٫۲۲٫۲۰۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۰۷ در خصوص «درج و به روز رسانی اطلاعات اعضای هیئت علمی تمام وقت و مدرسان حق التدریس دانشگاه ها مؤسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در سامانه آموزش عالی و اخذ تأییدیه مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف» به این وسیله به استحضار می رساند موضوع تعیین تکلیف رشته محل های با وضعیت یکبار پذیرش(از سال ۱۳۹۶) در دانشگاه ها و مؤسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در جلسه ۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۰۵ شورای گسترش آموزش عالی مطرح و با مدل پیشنهادی به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

(الف) برای مقطع کارشناسی ارشد بر مبنای تعداد عضو هیئت علمی تمام وقت در زیر گروه آموزشی و برای مقطع کارشناسی بر مبنای تعداد عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه آموزشی به صورت زیر عمل شود :

برای دانشگاه ها و مؤسسات بدون عضو هیئت علمی: عدم پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یک ساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط لغو مجوز رشته محل

برای دانشگاه ها مؤسسات با ۱ یا ۲ عضو هیئت علمی: تمدید یکبار پذیرش فقط برای سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یکساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط لغو مجوز رشته محل

برای مؤسسات با ۳ عضو هیأت علمی به بالا تبدیل مجوز یکبار پذیرش به قطعی

ب-برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بر مبنای تعداد کل عضو هیئت علمی در دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی برای رشته های یکبار پذیرش به صورت زیر عمل شود :

برای دانشگاه ها /مؤسسات با کمتر از ۴ عضو هیئت علمی (۱۰۲۰۳ عضو هیئت علمی) عدم پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۵ و اعطای فرصت یک ساله (صرفاً سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) برای اخذ مجوز قطعی و پس از آن در صورت عدم تمهید شرایط، لغو مجوز یکبار پذیرش

برای دانشگاه ها /مؤسسات با ۴ عضو هیئت علمی به بالا : تبدیل مجوزهای یکبار پذیرش به مجوز قطعی.