سال گذشته مرگ مادر باردار در منطقه کاشان ثبت نشد

ابراهیم کوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای برنامههای جامع مراقبت از مادران باردار و پیگیریهای مستمر، در سال ۱۴۰۴ نرخ مرگومیر مادران باردار به صفر رسید.
وی ابراز کرد: این دستاورد مهم که یکی از شاخص های مهم سازمان بهداشت جهانی می باشد، نتیجهی تلاشهای گستردهی حوزه های مختلف بخصوص همکاران بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: از جمله اقدامات انجامشده می توان به برنامههای پیشگیرانه و پیگیریهای مستمر که حاصل اجرای برنامههای منسجم و گستردهای بود که از ابتدای بارداری آغاز و تا زمان زایمان ادامه داشت، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برنامههای مراقبت مادران باردار شامل چکاپهای منظم، غربالگریهای پیش از تولد، آموزشهای دوران بارداری و رعایت اصول اساسی در حین زایمان و پیگیریهای پس از زایمان از دیگر موارد این مهم به شمار می آید.
کوچکی افزود: برنامه مراقبت مادران باردار با هدف کاهش خطرات دوران بارداری و زایمان طراحی و اجرا شد؛ این برنامه شامل موارد غربالگریهای اولیه و پیش از بارداری، پیگیریهای دورهای در طول بارداری، آموزشهای پیشگیری از عوارض بارداری، نظارت بر تغذیه و سلامت مادران و دسترسی آسان به خدمات اورژانسی مادران، است.
