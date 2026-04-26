آمریکا در انزواست؛ وحدت ملی ایران عامل اصلی ناکامی ترامپ است

عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره وجود اختلاف در بین مسئولان کشورمان واکنش نشان داد و گفت: در وهله اول باید اشاره کرد که آمریکا به‌عنوان یک کشور پرمدعا، تصور می‌کند که با ورود به هر جنگی می‌تواند تمام شرایط و خواسته‌های یک‌جانبه خود را به‌صورت زورمدارانه به طرف مقابل تحمیل کند. آمریکا علیه برخی از کشورهای ضعیف اقداماتی را انجام داد و به برخی دستاوردها نیز دست یافت و همین موضوع باعث ایجاد توهماتی در رئیس‌جمهور آمریکا شد که می‌تواند درباره ایران هم به اهدافش برسد.

وی ادامه داد: با این تصور و فشاری که لابی صهیونیستی از طریق فعال کردن پرونده «اپستین» بر ترامپ وارد کرد، او را مجبور کرد که به درگیری با ایران وارد شود. او ناوهای خود را به سمت ایران اعزام کرد و با تبلیغات سنگین و پروپاگاندا، سعی کرد وحشت و ترس را در دل مردم و مسئولان ایران ایجاد کند، اما این روش ترس‌آفرینی که معمولاً در دیگر نقاط دنیا با حرکت ناوها انجام می‌شود، در ایران کاملاً ناموفق بود. حتی چند روز قبل از جنگ رمضان، او و دیگر مقامات آمریکا با تعجب اعلام کردند که چرا مردم ایران نترسیدند و این موضوع برایشان شگفت‌انگیز بود!

ایران هیمنه آمریکا را از بین برد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گام بعدی آنان حمله نظامی علیه ایران کردند که خوشبختانه با پیش‌بینی خوبی که نیروهای مسلح ما انجام دادند، با یک حمله به‌موقع و اثرگذار به ناوهای آمریکایی، این ناوها مجبور به عقب‌نشینی شدند و تا انتهای اقیانوس هند عقب‌نشینی کردند و عملاً از صحنه خارج شدند. این موضوع باعث عصبانیت ترامپ شد، چرا که هیمنه ناوهای آمریکایی از بین رفت.

پاپی‌زاده اظهار کرد: در درگیری نظامی و ۴۰ روزه جنگ رمضان که بر کشورمان تحمیل شد، آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند با وجود همه جنایت‌های خود از جمله ترور ناجوانمردانه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، مسئولین و مردم بی‌گناه ما، به اهداف خود دست یابند. دشمن نه تنها به اهداف خود علیه ایران دست نیافت، بلکه در خیابان‌ها ما شاهد وحدت مردم هستیم. این موضوع نشان‌دهنده قدرت مردمی و بسیج همگانی در جمهوری اسلامی است که باعث عصبانیت ترامپ شده است.

آمریکا به شدت دچار انزوا شده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه، ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کرد؛ اقدامی که در معادلات پیش‌بینی نشده بود و به جایی رسید که ترامپ نتوانست تنگه هرمز را باز کند. او از متحدانش درخواست کرد و حتی تهدیدشان کرد که برای کمک به باز کردن تنگه هرمز بیایند، اما آن‌ها نیز حاضر نشدند، زیرا عقلانیت حداقلی داشتند و اعلام کردند که وارد جنگی که آمریکا در آن از قبل شکست خورده است، نمی‌شوند. در اینجا ترامپ متوجه شد که تنها مانده است و به نوعی می‌توان گفت برای اولین بار در عرصه بین‌المللی، آمریکا با این شدت دچار انزوا شد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی آمریکا وارد درگیری نظامی شد و با قدرت نظامی ایران مواجه شد، همه دیدند که ایران به‌عنوان یک ابرقدرت جدی در عرصه جهانی ایستاده است؛ این درگیری باعث افزایش عصبانیت ترامپ شد و او حتی به ملت ایران توهین کرد. این توهین‌ها و عصبانیت‌ها نشان‌دهنده عجز و ناتوانی ترامپ در برابر ایران و مردم آن است؛ زیرا کسی که قدرت دارد، معمولاً عمل می‌کند و نیازی به سخن‌وری ندارد.

ایران به اولتیماتوم‌های ترامپ توجهی ندارد

وی گفت: بنابراین، اکنون ترامپ در وضعیت دشواری قرار دارد و نمی‌داند چگونه از این فرایندی که به اشتباه آغاز کرده، خارج شود. روش خروج او از جنگ نیز تاکنون مناسب نبوده است؛ او چندین بار به ایران اولتیماتوم داد، اما ایران هیچ توجهی به این اولتیماتوم‌ها نکرد و آن‌ها را به رسمیت نشناخت. وقتی این اولتیماتوم‌ها به پایان رسید، ترامپ مجدداً آن‌ها را تمدید و خواستار آتش‌بس شد. جمهوری اسلامی به هیچ وجه زیر بار شرایط آمریکا نرفت و اصلاً در دور دوم مذاکرات شرکت نکرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد: آمریکا تهدید کرد که پس از آتش‌بس حتماً ایران را بمباران خواهد کرد، اما ایران اهمیتی به این تهدیدات نداد. در نهایت، ترامپ ناچار است که یا وارد درگیری نظامی شود که او را در باتلاق بیشتری فرو می‌برد، یا به نوعی با ترفندی، زمان آتش‌بس را تمدید کند. او به دروغ اعلام کرد که چون ایران هنوز به پیشنهادات آمریکا برای مذاکره پاسخ نداده، این تمدید آتش‌بس ناشی از اختلاف سلیقه در داخل ایران است. در واقع، ترامپ اعلام کرد که این زمان را تمدید می‌کند تا آن‌ها بتوانند فکرهایشان را انجام دهند که این اساساً یک دروغ است. این هم از عجز ترامپ است که به صورت یک‌جانبه و بدون اینکه ایران اصلاً موافقت کند، آتش‌بس را به صورت یک‌طرفه تمدید می‌کند، اما برای حفظ آبرو و هیمنه خود در رسانه‌ها، به دروغ یک‌سری بحث‌ها را مطرح می‌کند.

پیام وحدت در ایران

وی اظهار کرد: بلافاصله بعد از ادعای واهی ترامپ مبنی بر وجود اختلاف در میان مقامات ایران، رؤسای سه قوه توئیت مشترکی را مبنی بر وحدت میان مسئولان و مردم ایران منتشر کردند. مردم نیز در شعارهای شبانه‌شان همان توئیت معروف «یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه» را تکرار کردند. این نشان‌دهنده قدرت مردمی و وحدت مثال‌زدنی جمهوری اسلامی است و این قدرت نرم هزاران بار قوی‌تر از قدرت سخت آمریکا است. وحدت ملی، مهمترین عامل ناکامی دشمنان در برابر ایران است و باید آن را حفظ کنیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در داخل آمریکا، فشار زیادی به رئیس‌جمهورشان وارد می‌شود و آن‌ها به شدت به ترامپ انتقاد می‌کنند که این جنگ، جنگی غیرضروری بود و نباید آغاز می‌شد. ترامپ تحت فشار ضرب‌الاجل ۶۰ روزه است که این زمان چند روز دیگر به پایان می‌رسد و بر اساس آن، رئیس‌جمهور آمریکا یا باید درگیری علیه ایران را پایان دهد یا برای ادامه آن از کنگره مجوز گیرد. اگر ترامپ نتواند این مجوز را از کنگره کسب کند، مجبور خواهد بود صحنه را ترک کند و این به معنای بازگشت او به کشورش با دست خالی خواهد بود. قطعا این وضعیت باعث عصبانیت بیشتر ترامپ خواهد شد و ممکن است هر روز اقداماتی انجام دهد که از این موضوع نباید تعجب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، ما باید به وحدتی که خداوند به برکت خون شهدای عزیز و رهبر شهیدمان نصیب‌مان کرده، توجه کنیم و همه ما قدر آن را بدانیم. نباید اجازه دهیم صدایی غیر از وحدت به گوش برسد که خدای ناکرده باعث تحقق آرزوی باطل ترامپ و دشمنان ایران شود.