اهل سنت هرمزگان ارادتمند وجود امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری : دهه کرامت که با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز و به ولادت امام رضا (ع) ختم می‌شود، فرصتی برای بازخوانی جایگاه زن در آموزه‌های دینی است. اول ذی‌القعده، یادآور ولادت بانویی است که وجودش فصل نوینی در تبیین جایگاه زن مسلمان گشود. حضرت فاطمه معصومه (س) که امروز حرم مطهرش در قم حریم امن ولایت است، الگویی جامع برای دختران و بانوان جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

در نگاه علمای اسلام، زن پیش از طلوع دین مبین دستخوش نابرابری‌های طاقت‌فرسا بود. اسلام با نفی نظریات جاهلی، انسان‌ها را دارای یک سرشت واحد دانست و معیار برتری را به تقوا و عمل صالح موکول کرد و جایگاه زن را به مقام مربی جامعه و مظهر رحمت الهی ارتقا بخشید.

دهه کرامت تجلی عینی این کرامت است. نامگذاری ولادت حضرت معصومه (س) به عنوان «روز دختر» نشان‌دهنده جایگاه رفیع زنان است؛ بانویی که امام صادق (ع) فرمود: «با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می‌شوند.» از سوی دیگر، سیره امام رضا (ع) نیز سرشار از مهرورزی و گرامیداشت مقام بانوان است.

امام جمعه اهل سنت بندرپل: محبت اهل بیت در زندگی اهل سنت واقعی به وفور یافت می‌شود

شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه اهل سنت بندرپل، در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت دهه کرامت (ولادت حضرت معصومه تا ولادت امام رضا علیه‌السلام)، اظهار داشت: دهه کرامت به درستی نامگذاری شده است، چراکه کریمان اهل بیت (ع) همواره مورد ارادت ویژه مسلمانان اعم از شیعه و اهل سنت بوده‌اند.

وی افزود: بزرگان اهل سنت تا جایی به اهل بیت پیغمبر (ص) ارادت دارند که صلوات بر پیامبر و آل او را در تشهد نماز از واجبات می‌دانند و بدون آن، نماز از نظر فقهی و شرعی پذیرفته نیست. محبت اهل بیت در زندگی اهل سنت واقعی به وفور یافت می‌شود و حتی نامگذاری فرزندان به نام کریمان اهل بیت (ع) در هر خانه‌ای دیده می‌شود.

امام جمعه بندرپل با اشاره به جایگاه زن در فرهنگ اهل سنت (که همان فرهنگ ناب اسلامی است)، تصریح کرد: در این نگاه، زن به عنوان مشاور، همراه، امین و معمار داخلی زندگی مشترک شناخته می‌شود. همانطور که مشهور است «از دامن زن، مرد به معراج می‌رود»، ما معتقدم هر مرد موفقی قطعاً همسری دانشمند، فاضل، زیرک و دلسوز در پشت صحنه خود دارد.

وی با بیان اینکه یک مرد مسلمان در زندگی خود با چهار زن همراه است، خاطرنشان کرد: اول مادر که رسول خدا (ص) فرمود بهشت زیر پای مادران است؛ بهشت تحت گرو اقدامات تربیتی مادر است. دوم همسر که به عنوان وزیر فهیم داخلی، امین و شریک زندگی، مرد را در عرصه‌های مختلف همراهی می‌کند. سوم خواهر که همواره مدافع و متعصب نسبت به برادر است و چهارم دختر که جگرگوشه پدر و مایه برکت و سبب ورود به بهشت است.

الگوی زن ایرانی حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) است

شیخ حسین بازماندگان با تأکید بر نقش تاریخی زنان در جهاد و مقاومت، گفت: همیشه زنان بودند که مردان را به جهاد با کفار تشویق می‌کردند. زنان مسن، زنان جوان و دختران نوجوان در پویش‌های الهی حضور پررنگی دارند و فرزندان خود را زیر پرچم «لااله‌الاالله، محمد رسول‌الله و پرچم ولایت» به جبهه حق علیه باطل می‌فرستند.

وی افزود: اگر این مادران، خواهران و دختران نبودند، امروز مردانی با این صلابت و شجاعت نداشتیم. وجود زن برای جامعه اسلامی نعمت و هدیه الهی است. زن، نیمه گمشده مرد است و این دو در کنار هم کامل می‌شوند و سربازان واقعی اسلام را می‌سازند.

زنان ایرانی امروز به الگوی جهان اسلام بدل شده‌اند

امام جمعه اهل سنت بندرپل در پایان با تأکید بر اینکه الگوی زن ایرانی حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب کبری (س) و امهات المؤمنین (ع) هستند، ابراز امیدواری کرد: زنان ایرانی که امروز الگوی جهان اسلام شده‌اند، همچنان پیروز و سربلند باشند و همه جوامع اسلامی از آنها الگوپذیری کنند.

مفتی ولید عنبری: دهه کرامت تجلی‌گاه مقام والای زن در اسلام است

عالم اهل سنت هرمزگان با اشاره به نقشه‌های شوم دشمنان برای تفرقه‌افکنی میان مذاهب، بر لزوم تبعیت و دنباله‌روی از رهبری فرزانه انقلاب، حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان محور وحدت جهان اسلام تأکید کرد.

مفتی ولید عنبری، عضو شورای آموزش مدارس دینی هرمزگان و عالم اهل سنت شهرستان جاسک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن دهه کرامت، این ایام را فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه (س) و تکریم مقام زن در مکتب انسان‌ساز اسلام دانست.

وی با اشاره به آیات نورانی قرآن و سیره نبوی، تصریح کرد: در نگاه اسلام، زن نه تنها موجودی بدون هویت نیست، بلکه محور تربیت و تعالی جامعه محسوب می‌شود. آنچه امروز تحت عنوان دفاع از حقوق زنان در غرب مشاهده می‌شود، چیزی جز تحقیر و ابزاری دیدن زن نیست، در حالی که اسلام عزیز ۱۴ قرن پیش به زنان کرامت و جایگاه واقعی بخشید.

این عالم اهل سنت با تأکید بر پیوند عاطفی و اعتقادی مسلمانان با خاندان رسول خدا (ص) اظهار داشت: اهل بیت پیامبر (ع) کشتی نجات امت اسلامی هستند. محبت اهل بیت (ع) نه تنها اختصاص به مذهب خاصی ندارد، بلکه میراث مشترک همه مسلمانان است. دهه کرامت یادآور این حقیقت است که تمسک به این ذخایر معنوی، می‌تواند ما را از گرداب اختلافات نجات دهد.

امروز دشمن مشترک همه ما، رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی است

امام جمعه اهل سنت روستای بحل و مدرس مدرسه علوم دینی امام ابوحنیفه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای القای اختلاف میان شیعه و سنی، هشدار داد: امروز دشمن مشترک همه ما، رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی است. آنان به خوبی می‌دانند رمز پیروزی جبهه مقاومت، و وحدت کلمه است. لذا با ابزارهای گوناگون در تلاش برای کاشت بذر تفرقه میان برادران مسلمان هستند.

پیروی از رهنمودهای امام خامنه‌ای تنها راه عبور از فتنه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان است

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب در حفظ این وحدت افزود: امروز حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با هوشمندی کامل، پرچم دار این وحدت و مقتدای همه مسلمانان هستند. پیروی از رهنمودهای ایشان، تنها راه عبور از فتنه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان است. ما به عنوان علمای اهل سنت، خود را دنباله‌رو و سرباز ایشان در جهت تحقق آرمان‌های والای اسلام می‌دانیم.

این عالم برجسته اهل سنت در پایان خاطرنشان کرد: دهه کرامت فرصتی است تا با الگوگیری از کریمه اهل بیت (س)، مکارم اخلاقی را در جامعه نهادینه کنیم و با همبستگی و برادری، توطئه‌های دشمنان را یک بار دیگر ناکام بگذاریم.

عالم برجسته اهل سنت: دهه کرامت فرصتی برای تحکیم وحدت اسلامی و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی است

شیخ علی ماهیگیر از علمای سرشناس اهل‌سنت هرمزگان، در در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت دهه کرامت، با تأکید بر جایگاه رفیع اهل‌بیت (ع) در میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی، اظهار داشت: دهه کرامت در کشور عزیز ما فرصتی مغتنم برای تجلیل و ترویج ارزش‌های دینی و شناخت بیش از پیش ائمه بزرگوار اهل‌بیت، به‌ویژه فرزند رسول خدا (ص)، حضرت امام رضا (ع) است.

وی افزود: ترویج ارزش‌های والای انسانی در سایه آموزه‌های دینی، نویدبخش حیات طیبه اسلامی در چارچوب قرآن و سنت بوده و فرصتی برای ارتقای آشنایی ما با سیره امامان اهل‌بیت (ع) به عنوان الگوهای بی‌بدیل زندگی است.

امام رضا(ع) جایگاه والایی نزد اهل سنت دارد

این عالم اهل‌سنت با اشاره به جایگاه علمی و حدیثی امام علی بن موسی الرضا (ع) در منابع اهل‌سنت، تصریح کرد: جایگاه امام سید شهید، علی بن موسی الرضا (ع) نزد اهل‌سنت بسیار بالاست و موقعیت حدیثی و علمی ایشان در منابع معروف اهل‌سنت مورد تأیید و توثیق قرار گرفته است.

شیخ علی ماهیگیر خاطرنشان کرد: این امام همام و خاندان پاکشان، به‌ویژه خواهر بزرگوارشان حضرت معصومه (س) که در میان ملت ما و در کشور ما آرمیده‌اند، محور وحدت و انسجام اسلامی بین همه طوایف و مذاهب به شمار می‌روند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از سیره این امامان، بتوانیم در تقویت و ارتقای سبک زندگی ایرانی-اسلامی بیش از گذشته اهتمام ورزیده و زمینه را برای داشتن جامعه اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم سازیم.