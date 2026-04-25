به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، در بیانیه ناسا آمده است: نخستین شعله که به عنوان X۲.۴ طبقه می شود در ساعت ۹.۰۷ دقیقه به وقت آمریکا در ۲۳ آوریل به اوج رسید. دومین شعله به نام X۲.۵ که اندکی قدرتمندتر بود در ساعت ۴:۱۳ دقیقه ۲۴ آوریل ساطع شد. تلسکوپ «سولار دینامیکس آبزرویتوری» ناسا هر دو فوران خورشیدی را ثبت کرده است.

این سازمان در یک به روزرسانی نوشت: شعله های خورشیدی، فوران های قدرتمند انرژی هستند. شعله ها و فوران های خورشیدی ممکن است روی ارتباطات رادیویی، شبکه‌های توزیع برق و سیگنال های ناوبری تاثیر بگذارند و خطری برای فضاپیما و فضانوردان باشند.

در دسته‌بندی محققان از فوران های خورشیدی، شعله های ایکس قدرتمندترین به حساب می آیند. شماره ای که به این برچسب اضافه می شود جزئیاتی بیشتری درباره شدت آن را ارائه می کند. به عبارت دیگر یک فوران X۲.۵ قدرتمندتر از X۲.۴ است.

فوران‌های پشت سرهم از لکه خورشیدی فعال AR۴۴۱۹ در نزدیکی قسمت غربی ستاره، منتشر شده اند. به دلیل موقعیت لکه، هرگونه خروج توده تاجی خورشیدی از آن احتمال برخورد مستقیم اندکی با زمین دارد. البته کارشناسان هنوز مشغول بررسی مسیر این فوران ها هستند.

در هرحال تشعشعات ناشی از این فوران ها به سرعت به زمین رسید. «یونوسفر» سیاره یا لایه بالایی اتمسفر زمین که بسیاری از سیگنال‌های رادیویی و ناوبری در آن سطح منتشر می‌شوند را مختل کرد. این اختلال به خاموشی امواج رادیویی کوتاه در نقطه ای از زمین که خورشید به آن می تابید، شد.

نخستین خاموشی روی بخش هایی از اقیانوس آرام و استرالیا تاثیر گذاشت. همچنین دومین اختلال، شرق آسیا را دربر گرفت.