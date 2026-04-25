مس بالاخره علیه فولاد حکم گرفت/جریمه سنگین برای یک جابجایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته تعیین وضعیت و در پی شکایت باشگاه مس رفسنجان از باشگاه فولاد خوزستان و فرشید باقری، باشگاه فولاد خوزستان به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به سایر خواسته های خواهان صرف نظر از ماهیت دعوی و براساس استرداد برخی خواسته ها و عدم پرداخت هزینه دادرسی خواسته دیگر، قرار رد صادر کرد.

همچنین در پرونده شکایت محمدرضا زینال خیری از باشگاه مس سونگون، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت پویا پورعلی از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان قرار رد صادر کرد.