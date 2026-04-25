۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

مس بالاخره علیه فولاد حکم گرفت/جریمه سنگین برای یک جابجایی

باشگاه فولاد خوزستان با حکم کمیته تعیین وضعیت محکوم به پرداخت جریمه میلیاردی به مس رفسنجان در خصوص جابجایی یک بازیکن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته تعیین وضعیت و در پی شکایت باشگاه مس رفسنجان از باشگاه فولاد خوزستان و فرشید باقری، باشگاه فولاد خوزستان به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به سایر خواسته های خواهان صرف نظر از ماهیت دعوی و براساس استرداد برخی خواسته ها و عدم پرداخت هزینه دادرسی خواسته دیگر، قرار رد صادر کرد.

همچنین در پرونده شکایت محمدرضا زینال خیری از باشگاه مس سونگون، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۰ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت پویا پورعلی از باشگاه ملوان بندرانزلی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان قرار رد صادر کرد.

