تصمیم جدیدی برای سهمیه باشگاهی ایران در آسیا اتخاذ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیارپور در پایان جلسه امروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: به‌طور کلی این جلسه بر دو موضوع اصلی متمرکز بود. موضوع نخست، گزارش سازمان لیگ و شرایط فعلی به‌ویژه در خصوص سهمیه‌ها (سهمیه باشگاهی ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا 2) بود؛ مسائلی که همه از جزئیات آن مطلع هستند. در این بخش تصمیم خاصی اتخاذ نشد و بیشتر گزارش ارائه شد و نظرات اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: با توجه به مباحث مطرح‌شده، هنوز موضوع سهمیه‌ها به‌صورت مکتوب اعلام نشده است. اگر این موضوع به‌صورت رسمی و مکتوب ابلاغ شود، فرصت لازم وجود دارد تا پس از پایان رقابت‌های جام جهانی، مسابقات جام حذفی نیز به پایان برسد و در نهایت وضعیت سهمیه‌ها با قطعیت مشخص شود. در غیر این صورت، مقرر شد راهکارهای پیشنهادی ارائه شود تا در هیئت رئیسه جمع‌بندی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

اسفندیارپور تصریح کرد: موضوع دیگر، گزارش فدراسیون فوتبال از روند آماده‌سازی تیم ملی و برنامه‌های پیش‌رو از جمله دیدارهای تدارکاتی در ایام فیفادی بود. در این بخش نیز بر فراهم کردن تمامی امکانات و شرایط لازم برای تیم ملی تأکید شد تا ملی‌پوشان با بهترین وضعیت ممکن در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌ها پیرامون ورزش و مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: همواره گفته می‌شود که ورزش از سیاست جداست و نباید سیاسی تلقی شود، اما در واقعیت چنین نیست. هیچ‌یک از ما در فضای ایزوله زندگی نمی‌کنیم و طبیعتاً فوتبال نیز از محیط پیرامونی خود تأثیر می‌پذیرد. با این حال، هیئت رئیسه وظیفه دارد از منظر فنی و فوتبالی به موضوعات نگاه کند، اما تصمیم‌گیری نهایی در این‌گونه مسائل بر عهده حاکمیت است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان درباره زمان‌بندی تعیین سهمیه‌ها گفت: در صورت اعلام رسمی و قطعی سهمیه‌ها، زمان کافی در اختیار خواهد بود تا برنامه‌ریزی لازم انجام شود و مسابقات نیز برگزار گردد. به اعتقاد من، این بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت برای مدیریت شرایط فعلی است.

او در واکنش به اختلاف بین اعضای هیئت رئیسه گفت: هیچ اختلاف نظری بین دوستان وجود ندارد و شاید در بحث اطلاع رسانی بعضی از اعضا دچار اشتباه شدند.