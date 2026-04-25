۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال:

تصمیم جدیدی برای سهمیه باشگاهی ایران در آسیا اتخاذ نشد

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: هیچ تصمیم جدیدی در رابطه با باشگاه های معرفی شده به AFC برای رقابت های آسیایی گرفته نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیارپور در پایان جلسه امروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: به‌طور کلی این جلسه بر دو موضوع اصلی متمرکز بود. موضوع نخست، گزارش سازمان لیگ و شرایط فعلی به‌ویژه در خصوص سهمیه‌ها (سهمیه باشگاهی ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا 2) بود؛ مسائلی که همه از جزئیات آن مطلع هستند. در این بخش تصمیم خاصی اتخاذ نشد و بیشتر گزارش ارائه شد و نظرات اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: با توجه به مباحث مطرح‌شده، هنوز موضوع سهمیه‌ها به‌صورت مکتوب اعلام نشده است. اگر این موضوع به‌صورت رسمی و مکتوب ابلاغ شود، فرصت لازم وجود دارد تا پس از پایان رقابت‌های جام جهانی، مسابقات جام حذفی نیز به پایان برسد و در نهایت وضعیت سهمیه‌ها با قطعیت مشخص شود. در غیر این صورت، مقرر شد راهکارهای پیشنهادی ارائه شود تا در هیئت رئیسه جمع‌بندی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

اسفندیارپور تصریح کرد: موضوع دیگر، گزارش فدراسیون فوتبال از روند آماده‌سازی تیم ملی و برنامه‌های پیش‌رو از جمله دیدارهای تدارکاتی در ایام فیفادی بود. در این بخش نیز بر فراهم کردن تمامی امکانات و شرایط لازم برای تیم ملی تأکید شد تا ملی‌پوشان با بهترین وضعیت ممکن در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌ها پیرامون ورزش و مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: همواره گفته می‌شود که ورزش از سیاست جداست و نباید سیاسی تلقی شود، اما در واقعیت چنین نیست. هیچ‌یک از ما در فضای ایزوله زندگی نمی‌کنیم و طبیعتاً فوتبال نیز از محیط پیرامونی خود تأثیر می‌پذیرد. با این حال، هیئت رئیسه وظیفه دارد از منظر فنی و فوتبالی به موضوعات نگاه کند، اما تصمیم‌گیری نهایی در این‌گونه مسائل بر عهده حاکمیت است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان درباره زمان‌بندی تعیین سهمیه‌ها گفت: در صورت اعلام رسمی و قطعی سهمیه‌ها، زمان کافی در اختیار خواهد بود تا برنامه‌ریزی لازم انجام شود و مسابقات نیز برگزار گردد. به اعتقاد من، این بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت برای مدیریت شرایط فعلی است.

او در واکنش به اختلاف بین اعضای هیئت رئیسه گفت: هیچ اختلاف نظری بین دوستان وجود ندارد و شاید در بحث اطلاع رسانی بعضی از اعضا دچار اشتباه شدند.

کد مطلب 6810731

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
