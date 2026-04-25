  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

زاهدی بعد از پایان کارش در دوومیدانی: در بازی‌های بعد جبران می‌کنم

ملی‌پوش پرش طول در بازی های ساحلی آسیا گفت: با خطای کوچکی از فینال بازماندم امیدوارم در بازی های آینده جبران کنم و نماینده خوبی برای کشورم باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زاهدی ملی پوش دو و میدانی در ماده پرش طول حاضر در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: متاسفانه با وجودیکه تمرینات بسیار خوبی داشتم و از آمادگی مطلوبی برخوردار بودم اما با خطای دو الی سه سانتی از راهیابی به فینال بازماندم.

وی افزود: با تکرار رکورد پیشین خودم به طور حتم مدال طلا کسب می کردم. بزرگترین چالشم این بود که تمرینات ساحلی کمی داشتم و همین امر باعث شد دورخیزم ضعیف باشد.

زاهدی در پایان ضمن تشکر از کمیته ملی المپیک و فدراسیون دو و میدانی برای اعزام به بازی های سانیا گفت: امیدوارم در بازی های آینده نماینده خوبی برای کشورم باشم.

گفتنی است: زاهدی در جریان این رقابت ها و در نخستین پرش خود رکورد ۶،۸۱ را به ثبت رساند و در دومین و سومین تلاش با رای خطای داوران مواجه شد.

کد مطلب 6810593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      این سخن را به گوش مسولان برسونید. 6 دوره ازین بازیها گذششته هنوز به بهانه های مختلف زنان اعزام نشدن.
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ورزشکار زن محجبه در جوجیتسو مدال گرفته. من نمیدونم زنان ایران به چه بهانه ای اعزام نمیشن

