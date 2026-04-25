به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زاهدی ملی پوش دو و میدانی در ماده پرش طول حاضر در ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: متاسفانه با وجودیکه تمرینات بسیار خوبی داشتم و از آمادگی مطلوبی برخوردار بودم اما با خطای دو الی سه سانتی از راهیابی به فینال بازماندم.

وی افزود: با تکرار رکورد پیشین خودم به طور حتم مدال طلا کسب می کردم. بزرگترین چالشم این بود که تمرینات ساحلی کمی داشتم و همین امر باعث شد دورخیزم ضعیف باشد.

زاهدی در پایان ضمن تشکر از کمیته ملی المپیک و فدراسیون دو و میدانی برای اعزام به بازی های سانیا گفت: امیدوارم در بازی های آینده نماینده خوبی برای کشورم باشم.

گفتنی است: زاهدی در جریان این رقابت ها و در نخستین پرش خود رکورد ۶،۸۱ را به ثبت رساند و در دومین و سومین تلاش با رای خطای داوران مواجه شد.