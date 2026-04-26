تغییر رویکرد دوومیدانی برای ناگویا/ از رویای ۱۰ مدال فاصله گرفتیم

هادی سپهرزاد عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از نخستین رکوردگیری سال برای گزینش نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: فدراسیون دوومیدانی پس از برگزاری اردوی ۲۱ روزه ملیپوشان در مشهد برنامهریزی کرده بود تا اولین مرحله رکوردگیری را با حضور ورزشکاران حاضر در اردو و همچنین تعدادی از ورزشکاران خارج از اردو برگزار کند رقابتهایی که در نهایت در سه ماده انجام شد.
وی ادامه داد: در ماده پرتاب وزنه محمدرضا طیبی در نخستین مسابقه خود رکورد ۲۰ متر را به ثبت رساند که عدد قابل قبولی محسوب میشود. در ماده ۱۵۰۰ متر نیز علی امیریان و حسین نوری موفق شدند رکوردهای شخصی خود را بهبود ببخشند. همچنین در پرتاب دیسک یکی از ملی پوشان از ناحیه پا آسیب دیدگی داشت داشت ولی عملکردشان در کل رضایتبخش بود.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در ادامه تأکید کرد: با وجود نتایج ثبتشده، این رکوردها برای کسب مجوز از سوی کمیته ملی المپیک و حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا کافی نیست و روند آمادهسازی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا ورزشکاران بتوانند به سطح مورد انتظار برسند.
سپهرزاد درباره زمان اعلام فهرست نهایی تیم اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا گفت: تا پایان خردادماه دو مرحله رکوردگیری دیگر نیز برگزار خواهد شد و در نهایت پس از جمعبندی نتایج این رقابتها اسامی نفرات منتخب برای اعزام به کمیته ملی المپیک اعلام میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اعزام ملیپوشان به تورنمنتهای بینالمللی پیش از بازیهای آسیایی قطعی شده است یا خیر؟ اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی فدراسیون بر برگزاری اردوهای تیم ملی و انتخاب ترکیب نهایی است اما در کنار آن پیشنهادی به وزارت ورزش ارائه شده تا ورزشکاران منتخب در تابستان در چند مسابقه مهم برونمرزی شرکت کنند تا با آمادگی بیشتری راهی بازیهای آسیایی شوند.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی همچنین درباره رویکرد فدراسیون نسبت به حضور بانوان در ترکیب اعزامی توضیح داد: فدراسیون دوومیدانی حدود ۲۵ سال است که بهطور جدی در بخش بانوان فعالیت میکند. اگرچه در ابتدا نگاه حمایتی در این حوزه وجود داشت اما امروز این روند به یک رویکرد کیفی تبدیل شده است. بانوان دوومیدانی ایران نشان دادهاند که میتوانند در سطح بینالمللی عملکرد قابل قبولی داشته باشند و حتی شانس کسب مدال را دارند. موفقیت ریحانه مبینی در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب عنوان قهرمانی نیز نمونهای روشن از این توانمندی است.
سپهرزاد در پاسخ به این سؤال که با توجه به سطح رقبا در بازیهای آسیایی چه نتیجهای را میتوان بهصورت واقعبینانه از تیم دوومیدانی ایران انتظار داشت؟ گفت: صحبتهایی که احسان حدادی درباره کسب ۱۰ مدال در ناگویا مطرح کرده بود مربوط به دو سال گذشته است اما در این مدت اتفاقات غیرمنتظرهای در کشور و همچنین در فدراسیون دوومیدانی رخ داد که باعث شد برنامهها طبق روال پیش نرود.
وی ادامه داد: اگر شرایط کاملاً عادی و مطابق برنامه پیش میرفت همچنان میتوانستیم روی کسب ۱۰ مدال حساب باز کنیم اما اکنون شرایط تغییر کرده و باید واقعبین بود. تلاش ما این است که بهترین نفرات را اعزام کنیم و در نهایت عملکردی بهتر و کسب مدالهای بیشتر نسبت به بازیهای آسیایی هانگژو داشته باشیم.
عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در پایان درخصوص ترکیب نهایی تیم جوانان به رقابتهای قهرمانی آسیا هنگ کنگ گفت: در بخش جوانان نیز مسابقات رکوردگیری برگزار شده و اعزام این تیم به رقابتها قطعی است. بهزودی ترکیب نهایی از طریق روابط عمومی فدراسیون اعلام و رسانهای خواهد شد. برنامه فدراسیون این است که تیم در بهترین شرایط ممکن اعزام شود. بهطوری که در صورت فراهم بودن امکانات سفر بهصورت هوایی انجام خواهد شد و در غیر این صورت بخشی از مسیر اعزام به شکل زمینی برنامهریزی میشود.
