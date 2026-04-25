۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

مراسم بزرگداشت مقام کارگر در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم بزرگداشت مقام کارگر با حضور مردم و مسئولان و جامعه کارگری در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح شنبه در این مراسم اظهار کرد: کارگران همواره موتور محرکه تولید و پویایی اقتصادی در کشور و پیام آور نشاط و سرزندگی برای آحاد افراد جامعه هستند که در ادوار مختلف با تلاش بی وقفه و بروز خلاقیت و نبوغ در عرصه کار و تولید، صفحات زرین بیشماری را به تاریخ پرافتخار نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده اند.

محمد مظفری ادامه داد: بی‌شک پیشرفت‌های سرزمین پهناور ایران در سطوح ملی و بین المللی، مرهون اهتمام و کوشش مثال زدنی و نجیبانه کارگرانی است که با عزم و اراده در خط مقدم جبهه پیشرفت و سربلندی ایران تلاش کرده و برای رفع نیازهای کشور و گردش چرخ‌های تولید و صنعت و بالطبع عزت اقتصادی میهن عزیزمان مجاهدت می‌ کنند.

فرماندار بوشهر با اشاره به رویکرد راهبردی دولت وفاق ملی در نگاه به کارگر به عنوان «شریک تولید» و تأکید مقام معظم رهبری بر تکریم جامعه کارگری، بیان کرد: دولت وفاق ملی به پاسداشت حضور متعهدانه کارگران در عرصه تولید و تعالی میهن، در راستای بهبود وضعیت معیشت و رفاه اجتماعی این عزیزان برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده و بر عزتمندی جامعه کارگری تأکید دارد.

وی با اشاره به شعار تحقق اقتصاد مقاومتی زیر سایه وحدت ملی، ادامه داد: بوشهر نیز با تحقق این سیاست‌ها، طی چند ماه اخیر شاهد بروز اتفاقات خوشایندی همچون شتاب گرفتن روند اجرای پروژه های عمرانی و پشتیبانی به رونق واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا راکد بودیم که افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشت.

فرماندار بوشهر در پایان با بیان اینکه کارگران سرمایه‌های اصلی کشور و ستون‌های استوار تولید ملی هستند، بیان کرد: اینجانب ضمن سپاس و قدردانی از همه کارگران متعهد و پرتلاش شهرستان بوشهر، هفته کار و کارگر را به یکایک این عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده توفیق و سلامتی همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

وی گفت: امید که بتوانیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج) و در پرتو همت و تلاش همه کارگران این مرز و بوم در شتاب دادن به حرکت چرخ های اقتصادی بوشهر مؤثر باشیم.

