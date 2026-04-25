قتل در حبیب آباد؛ ظرف ۱۲ ساعت با دستگیری ۵ عامل نزاع پرونده بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی،پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سریع قاتل و چهار تن از عوامل نزاع منجر به قتل در حوزه استحفاظی حبیب‌آباد خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و قتل در حبیب‌آباد از توابع پیشوا، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی، پلیس امنیت و مأموران پاسگاه یوسف‌رضا پیشوا در محل حادثه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و تعقیب بی‌وقفه، نهایتاً طی مدت فقط ۱۲ ساعت موفق شدند قاتل اصلی و چهار نفر از مشارکت‌کنندگان در نزاع منجر به قتل را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر کنند.

عربی تصریح کرد: کلیه متهمان دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته‌اند.

وی در پایان با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت، تأکید کرد: پلیس با هوشیاری کامل در کمترین زمان ممکن با عوامل ناامنی برخورد قاطع خواهد کرد.