شناسایی و بازداشت قاتل وچهار همدستش در ساعات اولیه وقوع جنایت در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل فراری و چهار همدست وی در کمتر از ۶ ساعت پس از وقوع یک درگیری مرگبار خبر داد.

فرمانده انتظامی پیشوا در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع یک درگیری خیابانی در یکی از محلات این شهرستان، شهروندی که به عنوان رهگذر در محل حضور داشت و قصد میانجی‌گری داشت، بر اثر اصابت چاقو به شدت مجروح شد و به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

وی افزود: بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات تخصصی و رصدهای میدانی، هویت قاتل و چهار همدست وی در همان ساعات اولیه شناسایی شد.

عربی تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با همکاری عوامل کلانتری طاق‌سپهر، چند مخفیگاه مرتبط با متهمان را تحت نظر قرار داده و در عملیاتی ضربتی و هماهنگ، موفق شدند در کمتر از ۶ ساعت قاتل فراری و چهار همدستش را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پیشوا ادامه داد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات اولیه، به نقش خود در این درگیری مرگبار اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم عمومی گفت: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت شهروندان را تهدید کند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.