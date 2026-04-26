تأمین آب ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی تفتان با بازسازی قنوات

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌اله کردی گفت: با توجه به تداوم خشکسالی‌های سال‌های اخیر در استان و در راستای مدیریت بهینه منابع آبی، با مرمت و بازسازی قنوات، آب مورد نیاز ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تأمین شد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ عملیات مرمت و بازسازی پنج رشته قنات از محل اعتبارات طرح ساماندهی سوخت با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال در این شهرستان انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین یک رشته قنات از محل اعتبارات ملی با اعتبار ۱۳.۳۵ میلیارد ریال، یک رشته از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی با اعتبار پنج میلیارد ریال و یک رشته دیگر از محل اعتبارات استانی با اعتبار ۲.۱۳ میلیارد ریال مرمت و بازسازی شده است.

کردی افزود: در حال حاضر ۲۲۰ رشته قنات در سطح این شهرستان وجود دارد که برخی از آنها در سال‌های ترسالی دارای دبی بیش از ۸۰ لیتر در ثانیه هستند و مرمت و بازسازی این قنوات نقش قابل توجهی در افزایش آبدهی آنها داشته است.

وی با اشاره به اهمیت قنوات در بخش کشاورزی گفت: قنوات به عنوان سرمایه‌های ملی از پایدارترین روش‌های بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به شمار می‌روند و نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان ادامه داد: قنات از مهم‌ترین سازه‌های آبی است که بدون وارد کردن آسیب به محیط زیست امکان بهره‌برداری از منابع آب را فراهم می‌کند و مدیریت آن نیز بر عهده بهره‌برداران است.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ، نگهداری و مرمت قنوات برای جهاد کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با شناسایی و بهره‌برداری صحیح از منابع آب و خاک امکان‌پذیر خواهد بود.