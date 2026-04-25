۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

۴۰ موکب در تجمعات مردمی نجف آباد فعال است

اصفهان -رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد از برپایی و فعالیت ۴۰ موکب در شهرستان نجف آباد در ایام شهادت رهبر معظم انقلاب برای خدمات رسانی در تجمعات مردمی خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین داوود صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۴۰ موکب و ایستگاه صلواتی در ۱۵ نقطه از شهرستان نجف آباد فعالیت خود را در اجتماعات شبانه آغاز نمودند.

صائبی گفت: در پی شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، بلافاصله موکب و ایستگاه های صلواتی در شهرهای نجف آباد، گلدشت، کهریزسنگ، ویلاشهر، جوزدان، یزدانشهر، امیرآباد، دهق و علویجه و برخی محله‌ها برای خدمت رسانی به مردم همیشه در صحنه نجف آباد مستقر و فعال شدند.

وی ضمن تقدیر از حضور خستگی ناپذیر مردم شهرستان نجف آباد خاطر نشان کرد: مردم شهید پرور شهرستان نجف آباد در خونخواهی از امام شهید و حمایت از نیروهای مسلح، با حضور خود جوش در پانزده نقطه از شهرستان نجف آباد و کاروان های خودرویی نشان دادند که همچون گذشته پای کار انقلاب هستند.

داوود صائبی حضور ۲۵ هزار نفری شبانه در شهرستان نجف آباد را ستودنی خواند و تاکید کرد: همبستگی، همدلی و اتحاد مردمی در کنار آمادگی حداکثری نیروهای مسلح کشور، دست تجاوزگران به ایران اسلامی را کوتاه می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد با اشاره به ادامه همراهی هیئت‌ها و گروه‌های مردمی خاطر نشان کرد: بیش از ۲۵۰ هیئت، موکب و جمعی از مداحان در برنامه‌های اخیر مشارکت داشته‌اند.

وی افزود: همچنین قرارگاه دهه نودی ها که به همت هیئت خادم المهدی(عج) در قالب بازی و هیجان، دشمن شناسی، مشاوره و تبیین وظایف برای نوجوانان و جوانان برگزار شد، با استقبال خانواده ها مواجه شد .

