محمدحسین فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور احکام بازدارنده برای متخلفان زیست‌محیطی اظهار کرد: با حکم قاطع دستگاه قضایی، عامل آتش‌سوزی پناهگاه حیات وحش بیستون که باعث ایجاد حریق و سوختن حدود سه هکتار از اراضی ملی این منطقه شده بود، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه در خصوص جزئیات این پرونده افزود: پس از وقوع آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش بیستون در تابستان سال گذشته، بررسی و پیگیری این موضوع به صورت جدی در دستور کار محیط‌بانان این منطقه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های مکرر، رصد دقیق و انجام تحقیقات لازم توسط نیروهای یگان حفاظت، عامل ایجاد این آتش‌سوزی در منطقه شناسایی و برای طی مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی شد.

فلاحتی با بیان اینکه این پرونده با دقت نظر دستگاه قضا مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد در محاکم قضایی، سرانجام فرد متهم با رأی دادگاه به چهار سال حبس محکوم گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه ضمن قدردانی از مراجع قضایی به منظور برخورد قاطع و قانونی با سودجویان و متعرضان به محیط زیست، خاطرنشان کرد: محیط زیست یک امانت الهی از سوی آیندگان در نزد ما است و همه ما در قبال حفاظت و صیانت از آن مسئولیت داریم.

وی در پایان با هشداری جدی تأکید کرد: متخلفین و سودجویان عرصه محیط زیست بدانند که پایش شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت به طور جدی در دستور کار محیط‌بانان قرار دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی آنان، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.