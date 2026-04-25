به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در جلسه روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، روند بازسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده شرکت با تأکید بر زمان‌بندی دقیق، تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، دانش‌بنیان‌ها و سازندگان داخلی بررسی شد.

در این جلسه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، پس از شنیدن گزارش پیشرفت اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت زمان‌بندی دقیق اجرای برنامه‌های بازسازی و نوسازی محل های آسیب دیده و تفکیک روشن وظایف و مسئولیت‌ها در بخش‌های مختلف تأکید کرد و آن را از الزامات تسریع در روند اقدامات دانست.

زرندی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با نهادها و ارگان‌های مسئول استانی و کشوری و همچنین اعلام آمادگی متعهدانه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی گفت: بدون تردید با اتکا به این ظرفیت‌ها می‌توان از این مقطع حساس و تاریخی با موفقیت عبور کرد.